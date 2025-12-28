Női kézi: a Fradi megválik olimpiai bajnokától

Nem hosszabbítja meg az orosz Darja Dmitrijeva szerződését a női kézilabda NB I-ben szereplő, Magyar Kupa-címvédő FTC-Rail Cargo Hungaria.

A zöld-fehér klub a honlapján közölte szombaton, hogy a tavaly érkezett, olimpiai bajnok irányító jövő nyáron távozik a csapattól. A 30 éves Dmitrijeva eddig összesen 56 bajnoki, Magyar Kupa- és Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, s ezeken 184 gólt szerzett.

A klub már korábban közölte a jövő évi csapatépítési terveit. eszerint 2026 nyarától a Ferencvárosnál folytatja pályafutását Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller, valamint szerződést hosszabbítottak Bordás Rékával, Klujber Katrinnal, Márton Grétával és Simon Petrával is.