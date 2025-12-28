fradirenecvárosftc-rail cargo hungariadarja dmitrijeva
Sport

Női kézi: a Fradi megválik olimpiai bajnokától

fradi.hu
24.hu
2025. 12. 28. 03:20
fradi.hu

Nem hosszabbítja meg az orosz Darja Dmitrijeva szerződését a női kézilabda NB I-ben szereplő, Magyar Kupa-címvédő FTC-Rail Cargo Hungaria.

A zöld-fehér klub a honlapján közölte szombaton, hogy a tavaly érkezett, olimpiai bajnok irányító jövő nyáron távozik a csapattól. A 30 éves Dmitrijeva eddig összesen 56 bajnoki, Magyar Kupa- és Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, s ezeken 184 gólt szerzett.

A klub már korábban közölte a jövő évi csapatépítési terveit. eszerint 2026 nyarától a Ferencvárosnál folytatja pályafutását Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller, valamint szerződést hosszabbítottak Bordás Rékával, Klujber Katrinnal, Márton Grétával és Simon Petrával is.

Ajánlott videó

Fura kirúgásvariációk hódítanak a topfutballban, de mit profitálnak belőlük a csapatok?

Friss

Népszerű

Összes
„Az Árulókban igazából az tetszett, hogy nagyon kemény” – évzáró Péterfy Borival
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik