Bocsánatot kért az ittas sofőr, aki frontálisan ütközött a magyar Davis-kupa-csapat kapitányával

Isteni szerencsének tartja Bardóczky Kornél, magyar Davis-kupa-csapat kapitánya, hogy ennyivel megúszta a december 24-i autóbalesetét. A szakember autójába Szadán csapódott bele frontálisan egy másik jármű, amely áthajtott a szembe sávba. A vétkes sofőrről kiderült, hogy alkoholt fogyasztott.

Az eset után a magyar szövetség azt írta, hogy a „kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből” Bardóczky, aki így is nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Szombaton engedték ki a kórházból, vasárnap pedig az RTL Híradónak árulta el, a másik sofőr a közösségi médiában üzenve kért bocsánatot tőle.

Olyasmit írt, hogy sajnálja, de nem volt magánál. Válaszoltam neki, hogy most óriási szerencséje volt neki is, meg nekem is, de azért bízom benne, hogy többet nem fog ilyen állapotban autóba ülni

– mondta Bardóczky.

A vétkes sofőrt, egy 33 éves férfit úgy kellett kivágni az autóból, de azóta már ő is jobban van.