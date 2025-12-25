bardóczky kornélteniszbalesetautóbaleset
Alkoholt fogyasztott a sofőr, aki frontálisan ütközött a magyar Davis Kupa-csapat kapitányával

Veresegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook oldala
24.hu
2025. 12. 25. 11:05
Veresegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook oldala

Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél, a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya.

A sportági szövetség beszámolója a szakember szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.

A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia

– olvasható a szövetség közleményében.

A Veresegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolt az esetről, amelyben azt írta, hogy a balesetet okozó sofőr alkoholt fogyasztott, és az ütközés következtében a roncsba szorult, őt a gödöllői hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítőváló segítségéval.

Bardóczky Kornél tanítványai február 7-8-án Tatabányán az amerikaiakkal találkoznak a Davis Kupa selejtezőjében.

