Az Európa Liga-címvédőhöz igazoló légiós a súlyos anyagi gondokkal küzdő Dunaújváros kilencedik távozója

FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
2025. 12. 25. 19:15
A brazil Kelly de Abreu Rosa távozott a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatától, és az Európa Liga-címvédő német Thüringer HC-hoz igazolt.

A Faragó Lucát, Szabó Annát és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csengét is foglalkoztató csapat vezetőedzője, Herbert Müller a klub honlapján elmondta: azért kerestek balátlövőt, mert gólkirályuk, az osztrák Johanna Reichert a nyártól a román Gloria Bistrita színeiben folytatja pályafutását.

A november végén és decemberben rendezett világbajnokságon Rosa hat mérkőzésen 14 gólt szerzett, de a játékos már addig sem volt ismeretlen a Thüringer HC számára, hiszen az előző idényben a spanyol Atticgo BM Elche színeiben játszott a németek ellen.

Lakatos Petra, Kellermann Dóra, Paróczy Sára, Agócs Alexandra, Gabrijela Bartulovic, Román Dorina, Maureen Daphne Luchies és a Lokomotiva Zagrebhez igazolt Elena Popovic után a brazil balátlövő a Dunaújváros kilencedik távozója néhány héten belül.

November elején jelentették be, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a csapatot működtető gazdasági társaság, ezért veszélybe került a felnőttcsapat szereplése a jelenlegi szezonban.

December közepén kiderült, hogy a városi önkormányzat azonnali segítség formájában támogatást biztosított a klubnak, az elmúlt években nyújtott százmilliós mértékű támogatásokat viszont a jövőben nem tudja nyújtani.

A csapat nyeretlenül, két döntetlennel és hat vereséggel a tabella utolsó előtti (13.) helyén áll.

„Csak az járt a fejemben, hogy valahogy le tudjak menni a jégről, hogy anyám ne lássa élőben, ahogy elvérzem”

