A riválisok szerint a bírók az al-Nasszrt tolják, Cristiano Ronaldo a szezon végén mindent elmond

Elég komoly botrány van kialakulóban a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, ugyanis egyre több játékos állítja nyíltan, hogy érzése szerint Cristiano Ronaldo csapatát, a jelenleg éllovas al-Nasszrt segítik a játékvezetők.

Ronaldo a riválisnak mutogatott

Az al-Nasszr szerdán rangadót nyert hazai pályán, Ronaldo és Kingsley Coman szerezték a gólokat, a csapat pedig 2-0-ra verte egyik üldözőjét, az al-Ahlit. A vendégek védője, Merih Demiral dühösen sétált át a lefújás után az interjúzónán, amikor pedig megkérdezték, mi a véleménye a meccsről, a lábát kezdte mutogatni és azt kifogásolta, hogy Comant nem állították ki egy ellene elkövetett szabálytalanságért.

Nézd meg a lábamat, majdnem eltörte! Nyilvánvaló, hogy a játékvezetők segítik az al-Nasszrt, azt akarják, hogy ők nyerjenek

– fogalmazta meg egyértelmű vádjait a védő.

Demiral egyébként a lefújás utáni percekben a nyakába akasztotta a két ázsiai Bajnokok Ligája-aranyát, ezzel provokálva az al-Nasszrt, majd az érmeket mutogatta az épp nyilatkozni készülő Cristiano Ronaldónak is, aki mosolyogva mutatta, hogy neki az európai BL-sikerből van öt.

🚨🚨 Cristiano Ronaldo 🇵🇹 : « À la fin de la saison, JE PARLERAI PUBLIQUEMENT de ce qui se passe de mauvais dans le championnat, je vois beaucoup de choses mauvaises. Beaucoup de joueurs se plaignent et publient des posts et parlent de l'arbitrage… »

Nem tesz jót a bajnokságnak, hogy mindenki panaszkodik. Ez futball, nem háború. Tudjuk, hogy küzdenünk kell, mindenki nyerni akar, de mindent azért nem lehet. A szezon végén fogok majd bővebben nyilatkozni, mert rengeteg rossz dolgot láttam

– nyilatkozta a portugál, aki egy kupát nyert Szaúd-Arábiába szerződése óta.

Nem először kerül elő ez a vádaskodás

Az al-Ahli játékosai már korábban is pedzegették, hogy a játékvezetők az al-Nasszrnek kedveznek. Április első felében a csapat 1-1-et játszott az al-Fajhával, többen is úgy érezték, legalább két tizenegyest nem kaptak meg.

Bármi áron ki akarnak ejteni minket a bajnoki versenyfutásból és egyetlen személynek akarják átadni a trófeát. Ez maximális tiszteletlenség a klubunkkal szemben

– írta akkor Galeno az X-oldalán.

Ezután az angol csatárt, Ivan Toney-t kérdezték, kire gondolhatott a csapattársa, mire csak annyit felelt, „mindenki tudja, kiről van szó”, majd inkább nem ment bele részletesebben a játékvezetők értékelésébe, mert mint fogalmazott, komoly bajba kerülne.

Az al-Nasszr előnye jelenleg nyolc pont az al-Hilal és 13 az al-Ahli előtt. Ronaldóék még négy bajnokit játszanak, a riválisok ötöt. Az al-Nasszr 2019-ben nyerte meg legutóbb a bajnokságot.