A riválisok szerint a bírók az al-Nasszrt tolják, Cristiano Ronaldo a szezon végén mindent elmond

Cristiano Ronaldo, miután gólt szerzett az al-Ahli elleni rangadón.
Abdullah Ahmed/Getty Images
Cristiano Ronaldo, miután gólt szerzett az al-Ahli elleni rangadón.
admin Futó Csaba
2026. 04. 30. 17:37
Cristiano Ronaldo, miután gólt szerzett az al-Ahli elleni rangadón.
Abdullah Ahmed/Getty Images
Cristiano Ronaldo, miután gólt szerzett az al-Ahli elleni rangadón.

Elég komoly botrány van kialakulóban a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, ugyanis egyre több játékos állítja nyíltan, hogy érzése szerint Cristiano Ronaldo csapatát, a jelenleg éllovas al-Nasszrt segítik a játékvezetők.

Ronaldo a riválisnak mutogatott

Az al-Nasszr szerdán rangadót nyert hazai pályán, Ronaldo és Kingsley Coman szerezték a gólokat, a csapat pedig 2-0-ra verte egyik üldözőjét, az al-Ahlit. A vendégek védője, Merih Demiral dühösen sétált át a lefújás után az interjúzónán, amikor pedig megkérdezték, mi a véleménye a meccsről, a lábát kezdte mutogatni és azt kifogásolta, hogy Comant nem állították ki egy ellene elkövetett szabálytalanságért.

Nézd meg a lábamat, majdnem eltörte! Nyilvánvaló, hogy a játékvezetők segítik az al-Nasszrt, azt akarják, hogy ők nyerjenek

fogalmazta meg egyértelmű vádjait a védő.

Demiral egyébként a lefújás utáni percekben a nyakába akasztotta a két ázsiai Bajnokok Ligája-aranyát, ezzel provokálva az al-Nasszrt, majd az érmeket mutogatta az épp nyilatkozni készülő Cristiano Ronaldónak is, aki mosolyogva mutatta, hogy neki az európai BL-sikerből van öt.

Nem tesz jót a bajnokságnak, hogy mindenki panaszkodik. Ez futball, nem háború. Tudjuk, hogy küzdenünk kell, mindenki nyerni akar, de mindent azért nem lehet. A szezon végén fogok majd bővebben nyilatkozni, mert rengeteg rossz dolgot láttam

nyilatkozta a portugál, aki egy kupát nyert Szaúd-Arábiába szerződése óta.

Nem először kerül elő ez a vádaskodás

Az al-Ahli játékosai már korábban is pedzegették, hogy a játékvezetők az al-Nasszrnek kedveznek. Április első felében a csapat 1-1-et játszott az al-Fajhával, többen is úgy érezték, legalább két tizenegyest nem kaptak meg.

Bármi áron ki akarnak ejteni minket a bajnoki versenyfutásból és egyetlen személynek akarják átadni a trófeát. Ez maximális tiszteletlenség a klubunkkal szemben

írta akkor Galeno az X-oldalán.

Ezután az angol csatárt, Ivan Toney-t kérdezték, kire gondolhatott a csapattársa, mire csak annyit felelt, „mindenki tudja, kiről van szó”, majd inkább nem ment bele részletesebben a játékvezetők értékelésébe, mert mint fogalmazott, komoly bajba kerülne.

Az al-Nasszr előnye jelenleg nyolc pont az al-Hilal és 13 az al-Ahli előtt. Ronaldóék még négy bajnokit játszanak, a riválisok ötöt. Az al-Nasszr 2019-ben nyerte meg legutóbb a bajnokságot.

