x-faktorköllő babettember márk
Köllő Babett és Ember Márk vezetik idén az X-Faktort

Ember Márk
Sallak Dóra / RTL
2026. 04. 30. 19:00
Ember Márk
Sallak Dóra / RTL
Miller Dávid és Pápai Joci helyét veszik át.

Az RTL bejelentette az X-Faktor új műsorvezetőit. Mint ismert, az előző két évadot vezető Miller Dávid és Pápai Joci mindketten a távozás mellett döntöttek, utódjaikat a csütörtöki Fókuszban mutatták be a tévénézőknek. A tehetségkutatót 2026-ban

Köllő Babett és Ember Márkvezénylik majd le.

Egyikük sem újonc a csatornánál: Köllő tavaly a Csillag Születik zsűrijében ült, szerepelt a Pandora – a szelence átka című műsorban, illetve a Határtalan szerelem házigazdája, élő showműsort viszont most fog először vezetni. A nemrég Jászai Mari-díjjal kitüntetett színész RTL-es karrierje a Reggeliben kezdődött, tavaly pedig Héder Barnát váltotta a Sztárboxban, majd Most Wanted – A hajsza fináléjáig futott Puskás-Dallos Petivel.

Elérték a szakma csúcsát, várják a közös munkát

Mindketten megtiszteltetésnek érzik a felkérést, mivel műsorvezetőként a szakma csúcsának számít egy szombat esti, egész estés showműsor levezetése.

Ember Márk elmondta, ezen a műsoron nőtt fel, a családjával együtt nézték az adásokat. Köllő Babett a „műsorok királynőjének” nevezte az X-Faktort, aminek vezetése szerepelt a bakancslistáján.

Van egy listám, manifesztálni szoktam, teremteni, és a kétéves tervemben, ami most fog lejárni, az X-Faktor egyébként ott volt.

A közös munkáról azt mondták, bár különböző személyiségek, jól kiegészítik majd egymást.

Nagyon jó energiával dolgozik mindig, nagyon erős a jelenléte. Ez szerintem szerencsésen tud majd illeszkedni az én egy kicsit kontrolláltabb világomhoz. Azt gondolom, hogy eddig bármikor találkoztunk, jól harmonizált ez az energiapáros

– fejtegette Ember, míg műsorvezetőtársa így vélekedett:

Egy kicsit olyan, mint a férjem – ha lehet ilyet mondani –, akivel ellentétek vagyunk, és vele nagyon jól működik több mint húsz éve. Arra leszek kíváncsi, hogy én reggel felkelek és azzal az energiaszinttel kezdek létezni egészen addig, amíg a fejem el nem indul a párna felé, de vajon Márk hogy fogja bírni, hogy van mellette egy nő, aki mozog folyamatosan egész nap, aki nótázgat, aki beszél folyamatosan? Mikor van az a pont, mikor a Márk azt fogja mondani, hogy »nem bírom tovább, elég, adjatok öt perc szünetet«? Mert előfordulhat, hogy ez így lesz.

 

A mentorcsapatban is van változás

Múlt héten derült ki, hogy a mentorok összeállítása is megújul, mivel Tóth Andi és Valkusz Milán távoznak. Marad viszont Majka és Gáspár Laci, hozzájuk csatlakozik nagy visszatérőként ByeAlex és újoncként az énekesnő Solére.

