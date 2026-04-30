Egy baleset miatt Monoron rekedtek a Debrecen-Budapest vasútvonal utasai

Az egyik vágányon megindulhatott a közlekedés Üllő – Monor között. Továbbra is késésekre, változásokra kell számítani, de már nem kell pótlóbuszra átszállni a ceglédi fővonalon, írta csütörtökön 16 órakor a MÁV az internetes oldalán, ám a helyszíni információk szerint a Monoron rekedt utasokat még 18 órakor sem tájékoztatták arról, mikor indul meg a közlekedés a Budapest és Debrecen közötti vonalon.

A MÁV tájékoztatása szerint baleset történt a ceglédi fővonalon, ezért Üllő és Monor között korlátozták a vonatközlekedést.

Üllőn a Gyöngyvirág térnél lévő vasúti átjáróban autóval ütközött egy tehervonat, a helyszínelés végéig az egyik vágányon leállították a közlekedést. A baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé pirosat mutatott.

Az egyik Debrecenből a fővárosba tartó utastól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy több százan rekedtek Monoron, ahol a vonatpótló busz is lerobbant, így sokan taxiba ültek, miután órákig tájékoztatás nélkül várták, hogy történjen valami.