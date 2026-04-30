Vida József a Telexnek azt mondta, nem lepte meg, hogy Mészáros Lőrinc legnagyobb tőzsdei érdekeltségének, az Opus Global Nyrt.-nek a részvényei a választások előtt-után 43 százalékot estek. A cégbirodalom elnöke szerint a befektetők nem gazdasági és racionális, hanem érzelmi alapon árazták be őket. Úgy véli, az éves jelentésükből más értékelésnek kell kijönnie, de mindenkinek a saját döntése, hogy mibe fektet be.

Meglátása szerint semmivel sem ér kevesebbet a vállalatcsoport azzal, hogy nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök.

Hozzátette, hogy a kormányváltásnak hosszú távon nincs hatása az Opus Globalra.

Mészáros 2014-es, elhíresült nyilatkozatában maga beszélt arról, hogy a gazdasági sikereit a Jóisten és a szerencse mellett Orbánnak köszönheti. Emellett az Opus Global bevételének jelentős része az állami építőipari beruházásokból ered.

A kérdésre, hogy ennek fényében miért tartja túlzásnak a Fidesz vereségét és a cég piaci értékelését összekötni, Vida arról beszélt: az Opus Global négy szegmensből áll, de most valamiért mindenki az építőipart emeli ki.

Vida József nem látja úgy, hogy a válság éveiben is jelentős állami megbízásokhoz jutó Mészáros-cégeknek könnyebb volt a dolga, mint azoknak a vállalatoknak, amelyek nem jutottak ilyen szerződésekhez.

Szerintem, amiket létrehoztunk, azok időtállóak. Dolgozik itt több mint 4300 ember, négy területen, ebből kiemelni az építőipari tevékenységeket, és arról beszélni, hogy ezt hogy nyerhették. Valószínűleg pályázati rendszerben.

Vida nem gondolja, hogy Magyar Péter miniszterelnökként kizárná majd őket a közbeszerzéseken való indulásból, azért sem, mert nekik vannak mérnökeik, dolgozóik és kapacitásaik.

Azzal kapcsolatban, hogy a Mészárossal való együttműködésnek köszönhetően előkelő helyre került a gazdaglistákon, az Opus Global elnöke azt válaszolta, hogy az élete egy nyitott könyv, és azt szokta mondani, hogy a teljesítmény marad, minden más eltűnik. Egyébként szerénynek tartja magát. A vagyonosodási vizsgálatok ügyében úgy fogalmazott: „nyugodtan rám lehet rúgni az ajtót, de néha egyszerűbb, ha kopogtatnak, kérdeznek, és akkor lehet, hogy a feltételezések lecsitulnak”.

Elmondta még, hogy ismeri Magyar Pétert, dolgoztak együtt a Volánbusz igazgatóságában.