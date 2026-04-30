Hajnal-Nagy Gábor fideszes képviselő, 2024-es polgármesterjelölt a jászberényi önkormányzat szerdai ülésén, napirend utáni felszólalásában a könnyeivel küszködve beszélt arról: megalázónak tartja, hogy Pócs János, a jászsági körzetben nagy vereséget szenvedő leköszönő egyéni képviselő a pártlista átrendezése után mégis tagja lehet az Országgyűlésnek.

Hajnal-Nagy szerint a jászberényi Fidesz már 2019 óta abban a helyzetben van, mint amibe a párt országosan került, helyben azóta kétharmados vereségeket szenvednek el a választásokon. Az előtte felszólaló Budai Lóránt független (volt jobbikos) polgármesternek azt mondta: ő és mások is mondták Pócsnak, hogy azt a fajta harcot, amit Budaival vívott – kirúgták a munkahelyéről, bizottsági pozícióktól fosztották meg –, ne folytassa, mert mártírt csinálnak belőle.

Felhozta, hogy 2019-ben 14 szavazattal vesztett Szabó Tamás fideszes polgármesterjelölt Budai Lóránttal szemben, Pócs János utasítására pedig „mindenféle mondvacsinált indokokkal”, szavazatvásárlásra és egyéb okokra hivatkozva megtámadták az eredményt. Szerinte erről nem kérdeztek meg senkit a jászberényi Fideszben.

A helyi képviselő elmondta, hogy másnap bement Pócs János irodájába, aki viszont „az ő és azt hiszem az én szerencsémre” nem volt ott. Azt mondta a parlamenti képviselő bent lévő embereinek, hogy „most csináltatok Ózdot Jászberényből”. A borsodi városban 2014-ben ugyanis az történt, hogy a Fidesz megtámadta a szoros eredményt, majd a megismételt választáson hatalmas győzelmet aratott az azóta is hivatalban lévő jobbikos polgármester, Janiczak Dávid. „Ez be is következett, lehajtott fejjel kellett azt a 30 napos kampányt végigcsinálnunk” – tette hozzá.

Egyszerűen hihetetlen, ami történt. Azt gondolom, hogy megalázó, ami most zajlik. Az, hogy ez az ember, aki ezt elkövette a saját közösségével, az most megint ott ülhet a parlamentben

– mondta remegő hangon Hajnal-Nagy Gábor, majd elhagyta az üléstermet.

A fideszes képviselő az ülés végén visszatért a terembe, és egy bekeretezett plakátot adott át Budai Lórántnak. A polgármestert választási csalással vádoló plakátról azt mondta, hogy az szintén Pócsnak, „ennek a géniusznak a terméke”, ami ellen szót emeltek, mert nem kerülhetett ki az utcákra. „Túl azon, hogy hazugság az egész, azt gondolom, mindenkihez méltatlan. Azt hiszem, nem szorul magyarázatra” – fogalmazott.

Hajnal-Nagy Gábort a közgyűlésben tett nyilatkozatával kapcsolatban megkerestük írásban, ha válaszol, beszámolunk róla.