Gubík László, a szlovákiai Magyar Szövetség elnöke szerda délután nyilvánosan kizárta az együttműködést Robert Fico szlovák miniszterelnök Smer nevű pártjával és a Republikával is – írta meg a Napunk szlovák hírportál. A felvidéki magyar politikus egy, a pozsonyi Zichy-palotában tartott konferencián tette meg a bejelentést, melyet a hallgatóság részéről nagy ováció fogadott.

A Benes-ügy vezetett a döntéshez

Gubík hozzátette: a határozatot a Smer és a Republika kizárásáról egyhangúlag megszavazta a párt elnöksége, de a döntést még meg kell erősítenie az Országos Tanácsnak is.

A döntésre azért most került sor, mert a Smer és a Republika részéről Gubíkék úgy látják, nincs nyitottság a párbeszédre. Szerinte ezt bizonyították Robert Kalinák a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos kijelentései is, valamint a Felvidék kifejezés használatának a bírálata a koalíciós politikusok részéről. A mostani döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy automatikusan a kormány ellenzéki pártjaival kerül egy platformra a Gubík vezette Magyar Szövetség.

A felvidéki magyar politikus nemrég beszélt Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel is – erről itt írtunk –, ám ekkor nem érintették a Smerrel és a Republikával való együttműködést.

Reakciók a szlovák pártok részéről

A liberális Progresszív Szlovákia úgy reagált: folytatni akarják a Magyar Szövetséggel tavaly nyár óta tartó párbeszédet.

Igor Matovic, a Slovensko mozgalom elnöke, korábbi miniszterelnök kétkedően nyilatkozott: „Bugár Béla is esküdözött annak idején, hogy nem tudja elképzelni a Smerrel való együttműködést, mégis elsőként ugrott Fico ágyába. Akkor tanultam meg az áruló szót magyarul” – mondta.

A Smer és Republika részéről egyelőre nem érkezett reakció Gubík kijelentésére.

Gubík Lászlóval idén februárban készítettünk interjút, melyben többek között a Benes-ügyről, Orbán ezzel kapcsolatos hallgatásáról és a magyar-szlovák kapcsolatokról is szó esett.