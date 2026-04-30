„Már korához képest többre vitte, mint én” – írta fia ballagási fotóihoz Schóbert Norbi

Csütörtökön volt ifjabb Schóbert Norbert középiskolai ballagása, melyen egész családja részt vett. Édesapja, Schóbert Norbi utána Instagramon büszkélkedett el fia elért eredményeivel.
Ma elballagott Nagyfiam❤️ Nagyon büszke vagyok rá! Általános 5. osztályban 2-es volt történelemből és el volt hízva. Azt mondtam Neki: Fiam fogyj le, sportolj! Töriből meg legyél 5-ös, mert ez meseolvasás. Ma ezért is oklevelet kapott
– kezdte bejegyzését a büszke apa, majd azzal folytatta:
Már korához képest többre vitte, mint én. Megnyert 3 tévé műsort! Ezzel egyedülálló az országban.
Felsorolta: fia a Farm VIP, a Sztárbox és A Nagy Duett műsorokban győzedelmeskedett. „3 műfaj. Túlélő csoportos, küzdősport és művészet” – folytatta a méltatást az idősebb Schóbert.
Arra is büszke vagyok, hogy az iskolából Ő ment el önkéntes katonának. Mert azt kértem, legyél férfi és a kiképzés hozzád tesz…
Végezetül gratulált fiának mindezért, és gratulált a csodálatos párjához is.
