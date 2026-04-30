Hasonló forma, eltérő tartalom – a BL-elődöntők megmutatták a modern futball mindkét oldalát

A Paris Saint-Germain és a Bayern München minden igényt kielégítő elődöntőt játszott, amely során volt kilenc gól, megannyi fordulat és számos kiemelkedő teljesítmény. Ezek után az Atlético és az Arsenal találkozója eleve hátrányból indult másnap és nem is tudta azt a színvonalat hozni, de annyira rossz sem volt, mint azt sokan várták előzetesen. De mégis mi volt a hasonlóság a két, a modern futball két oldalát bemutató meccs között?

PSG–Bayern München 5-4

A Bayern oldalán a legnagyobb hiányzó maga a vezetőedző, Vincent Kompany volt – a belga tréner a három összegyűjtött sárga lap miatt hiányzott. Többé-kevésbé a legerősebb kezdő futott ki mindkét oldalon a pályára, és előre sejteni lehetett, hogy mindkét csapat nyílt, emberfogásos letámadáson alapuló védekezést, és rugalmas, elmozgó rendszerű támadójátékot igyekszik majd játszani. A kérdés csak az volt, melyikük mennyit tud majd ebből megvalósítani, mennyire tudja a másikra erőltetni az akaratát.

Amit végül a pályán kaptunk, az minden várakozást felülmúlt.