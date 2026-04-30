„Olyan fontos a csapatmunka, mint a Forma-1-es gumicserénél” – megszólaltattuk a sebészt, aki a nyílt utcán varrta össze egy férfi szívét

Néhány héttel ezelőtt egy szíven szúrt, 30 év körüli férfihoz kaptak riasztást az ügyeletet ellátó légimentők, akiknél dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa is műszakos volt. Az intézet tájékoztatása szerint a helyszínre érkezve a diagnózis egyértelmű volt: a betegnek percei vannak hátra, a kórházba szállítás kockázata pedig az életébe kerülhet.

A főorvos gyors döntést hozott: a beavatkozást azonnal, a helyszínen kell elvégezni. Az onkológiai sebészetben megszerzett rutinnak és a begyakorolt mentési folyamatoknak köszönhetően a főorvos a helyszínen, a nyílt utcán, steril műtői háttér és modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát. Hét perc alatt össze is varrta a beteg dobogó szívét, stabilizálva ezzel az állapotát a további ellátáshoz.

„Ez az elmúlt 12 év munkájának eredménye”

Megkerestük Dubóczki Zsoltot, hogy mesélje el, mi játszódott le pontosan abban a néhány percben, mialatt megmentette a páciens életét, illetve arra is kíváncsiak voltunk, milyen tapasztalatokat lehet leszűrni ebből a konkrét esetből a sürgősségi betegellátást illetően.

„Nem példa nélküli, hogy ilyen beavatkozást kell végezni” – kezdte lapunknak.