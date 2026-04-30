A Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora című podcast mai adásában a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kiosztott támogatásokkal kapcsolatos visszaélésekről és az azt övező kommunikációban felbukkanó valótlanságokról hozott nyilvánosságra információkat Molnár Áron.

Ahogy arról a 24.hu is beszámolt a mai nap folyamán, az NKA szakmai és pénzügyi beszámolót kér be a támogatottjaitól, miután fény derült rá, hogy a kampányidőszakban 17 milliárd forintot osztottak ki a Fidesz holdudvarába tartozó előadóknak. A botrány hatására az NKA alelnöke, Bús Balázs lemondott a posztjáról, a most napvilágot látott információk birtokában viszont Molnár Áron a szervezet elnökét, Hankó Balázst is lemondásra szólította fel.

„Tehát hazudtatok”

A Rainer-Micsinyei Nóra és Fekete Giorgio társaságában felvett részt Molnár Áron a következőképp harangozta be saját Facebook-profilján:

Újabb NKA-botrányt robbantunk a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsorában. Az NKA vezetésének ezek után nincs más út, csak a lemondás, élén Hankó Balázzsal és Vidnyánszky Attilával.

A színész a podcast második felében emlékeztet rá, hogy a kampányidőszakban kiosztott pénzek kapcsán Bús és az NKA bizottsága is azt nyilatkozta, nem tudtak semmit a szóban forgó kifizetésekről – ezt azonban cáfolni tudja. A bizottság tagjainak teljes listája ugyanis elérhető a szervezet hivatalos oldalán, köztük pedig nemcsak Hankó, de maga Vidnyánszky, valamint dr. Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, dr. Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója és Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára is szerepel.

Nem elhanyagolható információ, hogy a Vidnyánszky nevéhez köthető számos szervezet és program az utóbbi években 11 milliárd forintnyi támogatást kapott az NKA-tól és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől (NKTK). Sőt, az általa igazgatott Nemzeti Színháznak is 60 millió forintot ítélt a szervezet az utóbbi pár év folyamán.

Az, hogy a bizottság tagjai és az alelnök semmit nem tudtak ezeknek a pénzeknek a kiosztásáról, ez egy ordas nagy hazugság. Ugyanis az NKA-kollégiumoknak a törvényi előírásoknak megfelelően minden évben írásban be kell számolniuk az előző évi tevékenységükről az NKA bizottságának

– világított rá Molnár Áron, aki a kamerába nézve hozzátette: „Tehát hazudtatok, amikor azt mondtátok, hogy nem tudtok róla, és lebuktatok.”

A bizottság többi tagjának is tudnia kellett

A színész felhozta, hogy a Both által igazgatott Hagyományok Háza szintén nem elhanyagolható összegű támogatást kapott az NKA-tól: egyszer 16 milliót, aztán 300 milliót. Tekintve, hogy Both maga is a döntéshozó bizottság tagja, megkérdőjelezhető, hogyan lehetett az, hogy nincs információja a kiosztott pénzekről.

A Baán alá tartozó Városliget Zrt. is jelentős összeget kapott: összesen 1,250 milliárd forintot, amit egy, az NKA honlapján is elérhető 2025-ös határozat szerint végül nem használtak fel, így a támogatás a hivatalos adatok szerint meghiúsult.

Mivel a Városliget támogatása meghiúsult, így a visszafizetett támogatás után törvényi értelemben – ez nagyon fontos – ügyeleti kamat megfizetésére is kötelezettek. Ezt minden pályázó tudja, viszont egy ekkora összegnél több száz millió forintról beszélünk

– mondta a színész, aki kiemelte: amennyiben ezt az ügyeleti kamatot nem fizették vissza,

úgy felmerül az összeg kapcsán a hűtlen kezelés gyanúja.

Ennek kapcsán közérdekű adatigénylést nyújtott be, hogy kiderüljön, valóban megtörtént-e a kamat visszafizetése.

A felsorakoztatott adatok és információk kapcsán Molnár Áron a következőképp fogalmaz:

Felszólítom a Hankó Balázst, hogy mondjon le a parlamenti mandátumáról. Ez a minimum. Meg az egész bizottság úgy, ahogy van, mondjon le ezek után, miután kiderült, hogy nem írták ki a listát, nem volt nyilvános a lista, döntöttek ezekről a pénzekről, és úgy csináltak, mintha nem tudtak volna ezekről.

Ezután Vidnyánszky szerepét is keményen bírálta a kiosztott NKA-pénzek körüli botrányban.

Ő is megállás nélkül hazudott. Ő is tudott ezekről a listákról. Tudtátok, kinek osztottátok ki a pénzt. Tudtok mindenről ezzel kapcsolatban.

