Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel Magyar Péter a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, az Igazságügyi Minisztérium irányítására pedig Melléthei-Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét – osztotta meg Magyar Facebookon.
Ezek lesznek az új Belügyminisztérium feladatai
Pósfai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, melynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén
– írta bejegyzésében Magyar Péter, aki szerint a tárca első felada lesz, hogy helyreállítsák a területen dolgozók megbecsültségét és tekintélyét.
„A Tisza-kormány alatt végre minden rendvédelmi dolgozó lehetőséget kap arra, hogy munkáját a legmagasabb színvonalon, kizárólag a szakmai előírásokat szem előtt tartva, jogszabályoknak megfelelve, az esküjükhöz hűen végezze. A legfontosabb célunk és feladatunk, hogy minden magyar honfitársunk biztonságban érezhesse magát az ország minden pontján” – ígéri a leendő miniszterelnök.
A rendvédelmi dolgozóktól hatékony szakmai munkát, a jogszabályok betartását és betartatását várják el, valamint azt, hogy soha ne felejtsék el: a hazára esküdtek fel, nem pedig egy pártra.
A bejelentés értelmében a jövőben a sport is a Belügyminisztérium alá tartozik majd. Magyar azt ígéri: a versenysport mellett „még nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja”. Kiemelt cél lesz a hatékony forrásfelhasználás és az, hogy valóban sportoló nemzetté váljon a magyar.
Pósfai Gábor korábban összesen 19 évig dolgozott a Dechatlonnál: előbb a vállalat magyar, később pedig az osztrák leányvállalatát vezette ügyvezető igazgatóként, mielőtt 2024-ben operatív igazgatóként csatlakozott a Tisza Párthoz.
Két ízben is interjúztunk vele: először 2018-ban az osztrák Dechatlon ügyvezetőjeként beszélt közéletről, sportfinanszírozásról, munkaerőhiányról és arról, hogyan lett a magyar sportban a zsíros kenyérből kaviár. Második beszélgetésünkkor már a Tisza Párt operatív igazgatójaként azt mondta, hogy nem elsősorban Magyar Péter miatt csatlakozott.
Jogállamiság, uniós források, korrupció megszüntetése
Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról
– fogalmazott Magyar Péter.
Legfőbb feladataként a fentieken túl többek között a törvény előtti egyenlőség biztosítását, a korrupció megszüntetését és a független, ellenőrző intézmények, hatóságok politikamentes működtetését nevezte meg a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök.
Teljessé vált a Tisza-kormány
Ezzel a két miniszterrel immár teljes a 16 minisztériumot magában foglaló, hamarosan hivatalba lépő Tisza-kormány, melyet Magyar Péter miniszterelnök vezet majd:
- Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter;
- Orbán Anita, külügyminiszter;
- Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter;
- Kármán András, pénzügyminiszter;
- Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter
- Ruszin-Szendi Romulusz, honvédelmi miniszter;
- Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter;
- Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter;
- Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszer-miniszter;
- Lőrincz Viktória, terület- és vidékfejlesztési miniszter;
- Kátai-Németh Vilmos, szociális- és családügyi miniszter;
- Lannert Judit, gyermek- és oktatásügyi miniszter;
- Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter;
- Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter;
- Pósfai Gábor, belügyminiszter;
- Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszter
Házelnöknek Forsthoffer Ágnest jelölte a Tisza, a kormánypárt frakcióvezetője pedig Bujdosó Andrea lesz.