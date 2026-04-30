Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel Magyar Péter a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, az Igazságügyi Minisztérium irányítására pedig Melléthei-Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét – osztotta meg Magyar Facebookon.

Ezek lesznek az új Belügyminisztérium feladatai

Pósfai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, melynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén

– írta bejegyzésében Magyar Péter, aki szerint a tárca első felada lesz, hogy helyreállítsák a területen dolgozók megbecsültségét és tekintélyét.

„A Tisza-kormány alatt végre minden rendvédelmi dolgozó lehetőséget kap arra, hogy munkáját a legmagasabb színvonalon, kizárólag a szakmai előírásokat szem előtt tartva, jogszabályoknak megfelelve, az esküjükhöz hűen végezze. A legfontosabb célunk és feladatunk, hogy minden magyar honfitársunk biztonságban érezhesse magát az ország minden pontján” – ígéri a leendő miniszterelnök.

A rendvédelmi dolgozóktól hatékony szakmai munkát, a jogszabályok betartását és betartatását várják el, valamint azt, hogy soha ne felejtsék el: a hazára esküdtek fel, nem pedig egy pártra.

A bejelentés értelmében a jövőben a sport is a Belügyminisztérium alá tartozik majd. Magyar azt ígéri: a versenysport mellett „még nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja”. Kiemelt cél lesz a hatékony forrásfelhasználás és az, hogy valóban sportoló nemzetté váljon a magyar.

Pósfai Gábor korábban összesen 19 évig dolgozott a Dechatlonnál: előbb a vállalat magyar, később pedig az osztrák leányvállalatát vezette ügyvezető igazgatóként, mielőtt 2024-ben operatív igazgatóként csatlakozott a Tisza Párthoz.

Két ízben is interjúztunk vele: először 2018-ban az osztrák Dechatlon ügyvezetőjeként beszélt közéletről, sportfinanszírozásról, munkaerőhiányról és arról, hogyan lett a magyar sportban a zsíros kenyérből kaviár. Második beszélgetésünkkor már a Tisza Párt operatív igazgatójaként azt mondta, hogy nem elsősorban Magyar Péter miatt csatlakozott.

Jogállamiság, uniós források, korrupció megszüntetése

Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról

– fogalmazott Magyar Péter.

Legfőbb feladataként a fentieken túl többek között a törvény előtti egyenlőség biztosítását, a korrupció megszüntetését és a független, ellenőrző intézmények, hatóságok politikamentes működtetését nevezte meg a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök.

Teljessé vált a Tisza-kormány

Ezzel a két miniszterrel immár teljes a 16 minisztériumot magában foglaló, hamarosan hivatalba lépő Tisza-kormány, melyet Magyar Péter miniszterelnök vezet majd:

Ruff Bálint , Miniszterelnökséget vezető miniszter;

, Miniszterelnökséget vezető miniszter; Orbán Anita , külügyminiszter;

, külügyminiszter; Kapitány István , gazdasági és energetikai miniszter;

, gazdasági és energetikai miniszter; Kármán András , pénzügyminiszter;

, pénzügyminiszter; Hegedűs Zsolt , egészségügyi miniszter

, egészségügyi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz , honvédelmi miniszter;

, honvédelmi miniszter; Vitézy Dávid , közlekedési és beruházási miniszter;

, közlekedési és beruházási miniszter; Gajdos László , élő környezetért felelős miniszter;

, élő környezetért felelős miniszter; Bóna Szabolcs , agrár- és élelmiszer-miniszter;

, agrár- és élelmiszer-miniszter; Lőrincz Viktória , terület- és vidékfejlesztési miniszter;

, terület- és vidékfejlesztési miniszter; Kátai-Németh Vilmos , szociális- és családügyi miniszter;

, szociális- és családügyi miniszter; Lannert Judit , gyermek- és oktatásügyi miniszter;

, gyermek- és oktatásügyi miniszter; Tarr Zoltán , társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter;

, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter; Tanács Zoltán , tudományos és technológiai miniszter;

, tudományos és technológiai miniszter; Pósfai Gábor , belügyminiszter;

, belügyminiszter; Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszter

Házelnöknek Forsthoffer Ágnest jelölte a Tisza, a kormánypárt frakcióvezetője pedig Bujdosó Andrea lesz.