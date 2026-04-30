Hegyi Zsolt, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vezérigazgatója április 10-én, az országgyűlési választás előtti utolsó munkanapon befolyásszerzést jelentett be a cégbíróságnak: az állami vasúttársaság lett az egyedüli tulajdonosa a Dunakeszi Vasútgépész International Kft.-nek.

Ez egy vadonatúj társaság, a cégiratok alapján március 19-én alapította a felszámolás alatt álló Ganz-MaVag International Kft. 10 ezer eurós törzstőkével. A cégbejegyzés körüli teendőket a kormányzati megrendelésekkel jól eleresztett Takács, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda készítette, mely Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bátyjának, Nagy Szilárdnak a korábbi ügyvédi irodája.

A MÁV tehát egy három hete bejegyzett céget vett meg, melynek az anyavállalata felszámolás alatt áll.

A Ganz-MaVag International a Dunakeszi Járműjavító, illetve az 1 millió eurós, 1350 vasúti kocsi gyártására szóló egyiptomi gigaszerződés köré szőtt cégháló legnagyobb bevételeket elérő, egyúttal legtöbb osztalékot fialó tagja egy holdingcég, amelyhez az egyiptomi export tartozik. A csúcson, 2021-ben még 100 milliárd forint felett volt az árbevétele, és abban az évben 15 milliárd forintnál is több profitot termelt.

Akkor írtunk róla, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy baj van az egyiptomi szállítások teljesítésével, és a Magyar Vagon csoport megroppant. Tavaly ősszel levél ment a hitelezőknek, melyben a cégvezetés fizetés helyett türelmet kért, amíg reorganizálják a céget.

Addigra már veszteséghegyeket tolt maga előtt a Ganz-MaVag International: 2022 és 2024 között összesen több mint 28,5 milliárd mínuszt halmozott föl. Ez durva fordulat volt, hiszen nem sokkal korábban csak úgy ömlött a profit – összesen 10 milliárd forint osztalékot fizettek ki a NER-es tulajdonosoknak. Jellemző, hogy a Ganz-MaVag International Kft.-ből még a 15 milliárd forint rekordveszteséget hozó 2022-es év után is kifacsartak 2 milliárd forintot az eredménytartalékból.

Azt, hogy a nyereséget csapdázó Ganz-MaVag International Kft.-nél a magántőkealappal megbolondított tulajdonosi struktúra miként változott, és mikor került képbe Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, a miniszterelnök volt biztonságpolitikai főtanácsadója, a Mathias Corvinus Collegium alapítója, Tombor András, illetve a Mol-vezér Hernádi Zsolt, ebben a cikkben részleteztük.

8 milliárd forintba fájt az üzlet

Sem közleményből, sem a MÁV-vezér cégbírósági bejelentéséből nem derült ki, mennyi volt a háromhetes cég vételára, az állami felszámoló, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (NRN) viszont a Cégközlönyben nyilvánosságra hozta: