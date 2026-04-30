Tolvai Reni elárulta, miért nem mutatkoznak együtt párjával, Kállay-Saunders Andrással

Nemrég a Borsnak adott interjút Tolvai Reni, melynek alkalmával a Kállay-Saunders Andrással való kapcsolata is szóba került az énekesnőnek. Mint mondja, nem hakniznak a szerelmükkel, és évekkel ezelőtt eldöntötték, hogy azt szeretnék, ha külön előadókként kezelnék őket, nem pedig úgy, mint egy celebpárost.

Annak mindig ilyen megpecsételős hangvétele van. Szóval akkor nem úgy vagy kezelve, mint egy külön előadó, hanem mint egy ilyen »celebcouple«, és én ettől így rosszul vagyok. A másik meg, hogy a privát életed az a privát életed, én a családomról se osztok meg semmit. Az, hogy nekem a zene a munkám és erről osztok meg, az az én dolgom. A magán dolgaimat nem szeretem megosztani, mert amúgy meg az emberek gonoszok

– jelentette ki az énekesnő, aki két évvel ezelőtt árulta el, hogy Kállay-Saunders Andrással visszataláltak egymáshoz a szakításuk után.