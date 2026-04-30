Németh Kristófot az RTL-en megkérdezték, mindenben egyetértett-e a Fidesszel

Németh Kristóf volt a csütörtöki Reggeli egyik vendége, és a beszélgetés során a politika is szóba került. Ahogyan azt Ábel Anita műsorvezető is elmondta a műsorban, köztudomású, hogy Németh a Fidesz támogatói közé tartozik.

„Mindennel egyetértettél, amit az ő politikájuk képviselt, vagy azért voltak benned kérdések? Illetve most hogyan tekintesz az előttünk álló időszakra?” – kérdezte a színészt Ábel Anita.

Természetesen nem értettem mindennel egyet, hiszen nem gondolom, hogy akár egy házasságban mindenben egyetértene egy férj meg egy feleség egymással. Ez nem minősíti a kapcsolatot, vagy jelen esetben a kormánypártot, hogy én mindennel egyetértettem-e vagy sem. Természetesen nem. Mivelhogy nem vagyunk politikusok, ezért bátor dolog lenne arra vállalkozni itt, a Reggeliben, hogy megfejtsük azt, amit nálunk sokkal szakavatottabb és ehhez értő emberek is csak fejtegetnek. Éppen ezért engem az alapdolgokon túl az izgat, ami a saját szakmámban történik vagy történhet

– mondta el Németh Kristóf, majd azzal folytatta, az országgyűlési választások eredményét több szempontból is történelminek tartja.

Ha egy pillanatra hátra lépünk, és megnézzük, hogy mi is történt most, akkor azt el kell mondani – teljesen függetlenül attól, hogy az ember hova tette le a saját voksát –, hogy történelmet írt Magyarország. Történelmi dolog történt sok szempontból: a szavazásra jogosultak közel nyolcvan százaléka elment szavazni. Közülük több mint kétmillió ember azt mondta – nagyon leegyszerűsítve –, hogy ők a »biztos választásra« teszik le a voksukat. A másik fele, több mint hárommillió ember, egy jelentős többség, pedig azt mondta, hogy egy dolog legyen biztos ebben a választásban: az, hogy a jelenlegi kormánypárt és emberei nélkül.

Izgatottan várja, mi lesz most az országgal

Következőnek arról kérdezték a színészt, mik a személyes benyomásai, tapasztal-e változást a választások óta. Németh erre a politikai óriásplakátok eltűnését említette mint pozitívum. Mint mondta, a plakátok „deprimálták az egész országot, és tematizálták az óvodába menet a hatéves gyerekemmel a beszélgetéseket”.

Mosolyogva nézem, hogy egy kicsit most olyan az ország, mint a Macskafogó végén, amikor mindenki delíriumban van. Most itt tart Magyarország, és rendkívül izgalmas dolog ezt nézni.

Azt mondta, az olyan „nagy ügyeken” túl, mint az „elszámoltatás, vérivás szándéka”, szerinte mindenkit érintő kérdés a támogatási és adózási rendszerek helyrehozatala.

Összegzésképp a beszélgetés végén elmondta, „egy célja lehet mindenkinek, hogy egy csodálatos országban éljünk”.