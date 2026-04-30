Az eddigi jelentősről súlyosra emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában – tájékoztat az MTI. Ez az ötfokozatú skála második szintjét jelenti a szigetországi szabályozás szerint. Ez azt jelenti, hogy „nagyon valószínű” egy terrortámadás végrehajtása az országban a következő hat hónapban az Egyesített Terrorizmuselemző Központ meghatározása szerint.

A döntés előzménye a főleg zsidók lakta észak-londoni Golders Green negyedben szerdán elkövetett késeléses támadás, amelyben ketten megsérültek. A Scotland Yard terrorcselekménynek nyilvánította a történteket.

A belügyminisztérium szerint azonban nem csak ez az oka a készültségi szint emelésének: egy ideje általánosságban is növekszik az iszlamista és a szélsőjobboldali csoportok részéről megnyilvánuló terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában.

A tárca ezért 25 millió fonttal (10,6 milliárd forinttal) emeli a zsidó közösségek elleni antiszemita támadások kivédésére szolgáló tevékenységek anyagi forrásait. Ez a zsidó lakónegyedekben való fokozottabb járőrözést és a zsidó iskolák, zsinagógák és egyéb intézmények védelmének növelését jelenti. A brit kormány továbbá olyan különlegesen kiképzett, civilruhás rendőröket is telepít a zsidó közösségek intézményeibe, akik azonosítani tudják a gyanúsan viselkedő, súlyos bűncselekmények elkövetésére készülő embereket.