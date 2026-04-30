Világklasszisa nélkül is heroikus győzelmet aratott a Veszprém a BL-negyeddöntőben

A meccs előtti órákban a Veszprém a hivatalos felületein tette közzé az aktuális keretét, amelyből sérülés miatt hiányzott az olimpiai, világ- és Európa-bajnok átlövő, Nedim Remili. A francia játékos a BL-szezonban a legeredményesebb volt a csapatból.

A hazaiak már a meccs elején komoly kihívás elé néztek, ugyanis a 6. percben már 6-3-ra vezetett a német rivális, de Hugo Descat vezetésével sikerült visszajönni egálra (6-6). Innetől azonban megint a berliniek diktálták a tempót, és ugyan 13-13-nál ismét egyenlő volt az állás, utána rövid időn belül elhúzott négy góllal is a Füchse, amely a szünetben is 20-17-re vezetett.

Luka Cindric, majd Dragan Pechmalbec volt eredményes a második félidő elején, közel került riválisához a Veszprém, de aztán begyújtotta a rakétákat a Berlin, Lasse Andersson góljával pedig 25-20-re vezettek a németek. Descat mellett Lanis Yenne lépett ekkor elő veszprémi oldalon, na meg Mikael Appelgrentől is jött egy-két fontos védés.

Az 50. percben, 28-28-nál aztán utolérte ellenfelét a Veszprém, majd Stefan Dodic két találata után 30-29-re már vezetett is.

Innentől egy izgalmas adok-kapok alakult ki a pályán, a magyar csapat pedig tartotta a lépést. Amikor az egyébként a gólokat szóró Mathias Gidsel kihagyott egy lövést, akkor utána Ivan Martinovic góllal tudott büntetni, így a hazaiak voltak kedvező helyzetben a legvégén. Appelgren aztán kritikus pillanatban hetest védett, majd az utolsó percben Martinovic egy kínai figura végén talált be, bebiztosítva ezzel a győzelmet – végül minimális, 35-34-es előnnyel mehet a magyar csapat majd a németországi visszavágóra.

Hugo Descat és Ivan Martinovic nyolc-nyolc, Dragan Pechmalbec és Yanis Lenne öt-öt góllal, Rodrigo Corrales egy, Mikael Appelgren 12 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Mathias Gidsel 13, Lasse Andersson nyolc, Nils Lichtlein öt alkalommal talált be, Dejan Milosavljev 11 védéssel zárt.