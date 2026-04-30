444: Mészáros V-Híd Zrt.-je 1,8 milliárddal támogatta a Fidesz kampány mögött álló alapítványt

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 04. 30. 19:48
Szajki Bálint / 24.hu

Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-Híd Zrt. óriási összeggel segítette a Fidesz kampányeseményeit szervező Digitális Demokráciafejlesztési Alapítványnak – írta a 444.hu.

A lap V-Híd belső nyilvántartási rendszeréből kapott fotók alapján állítja, hogy a részvénytársaság összesen 1,8 milliárdot juttathatott a DDA-nak.

  • 2026. január 5-én 550 millió forintos támogatást könyvelt el az alapítványnak.
  • Majd a választás után, április 14-én 250 milliót tüntettek fel, de a lap forrása szerint ezt az összeget még március 31-én, a választás előtt utalták át.
  • A legnagyobb összeget, egymilliárd forintot pedig a választás után utalták és könyvelték el.

Az alapítványt tavaly augusztusban jegyezték be, hogy a Fidesz új politikai csodafegyverének szánt Digitális Polgári Körök projekthez kapcsolódó pénzszerző és -osztó szervezetként működjön. A szervezetet ugyanarra címre jegyezték be, mint a hasonló nevű Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Kft.-t, Partos Bence vállalkozását.

Kaáli Nagy Géza: Orbánék nőgyógyásza volt a lombikintézetek államosításának egyik motorja
„Tudtátok, kinek osztottátok ki a pénzt” – Molnár Áron súlyos NKA-visszaélésekre hívta fel a figyelmet
Mészáros cégcsoportjának vezetője: Nyugodtan rám lehet rúgni az ajtót, de egyszerűbb, ha kopogtatnak
Varga Mihály: A sajtó jól tippelte meg, hogy melyik tőkealapnak kik a tényleges tulajdonosai
Orbán a lúzereket tolja be a frakcióba?
