444: Mészáros V-Híd Zrt.-je 1,8 milliárddal támogatta a Fidesz kampány mögött álló alapítványt

Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-Híd Zrt. óriási összeggel segítette a Fidesz kampányeseményeit szervező Digitális Demokráciafejlesztési Alapítványnak – írta a 444.hu.

A lap V-Híd belső nyilvántartási rendszeréből kapott fotók alapján állítja, hogy a részvénytársaság összesen 1,8 milliárdot juttathatott a DDA-nak.

2026. január 5-én 550 millió forintos támogatást könyvelt el az alapítványnak.

Majd a választás után, április 14-én 250 milliót tüntettek fel, de a lap forrása szerint ezt az összeget még március 31-én, a választás előtt utalták át.

A legnagyobb összeget, egymilliárd forintot pedig a választás után utalták és könyvelték el.

Az alapítványt tavaly augusztusban jegyezték be, hogy a Fidesz új politikai csodafegyverének szánt Digitális Polgári Körök projekthez kapcsolódó pénzszerző és -osztó szervezetként működjön. A szervezetet ugyanarra címre jegyezték be, mint a hasonló nevű Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Kft.-t, Partos Bence vállalkozását.