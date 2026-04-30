Magyar állampolgár is van az izraeli erők által lerohant segélyflotta letartóztatottjai között

Az izraeli hadsereg elfoglalta a Global Sumud Flotilla 22 hajóját, a legénységet tartóztatták le és őrizetbe vették. A palesztin lakosság számára humanitárius segélyt szállító hajók megpróbálták áttörni a Gázai Övezet izraeli tengeri blokádját.

A Guardian szerint az 58 hajóból álló flottilla a 70 országból verbuválódott legénységgel vasárnap indult el Olaszországból.

A Partizán csütörtöki élő közvetítése szerint a letartóztatottak között magyar állampolgár is van Walter Richárd személyében.

A flottilla szervezői egy sajtóközleményben azt írták:

Izrael cselekedetei… veszélyes és példa nélküli eszkalációt jeleznek, civilek elrablását a Földközi-tenger közepén, több mint 600 mérföldre Gázától, a világ szeme láttára.

Az izraeli külügyminisztérium közölte, hogy a védelmi erők több mint 20 hajót vettek ellenőrzés alá, fedélzetükön mintegy 175 aktivistával. A flottilla weboldalán található élő nyomkövető szerint eddig 22 hajót fogtak el, 36 hajó viszont még mindig úton van.

A flottilla szervezői által közzétett felvételen hallható, amint egy izraeli haditengerészeti tiszt arra kéri az aktivistákat, hogy változtassák meg az útirányukat. A tiszt azt mondta:

Ha humanitárius segélyt kívánnak szállítani Gázába, ezt megtehetik a bevett és elismert csatornákon keresztül. Kérjük, változtassanak útirányt, és térjenek vissza a származási kikötőbe. Ha humanitárius segélyt szállítanak, kérjük, hogy Asdod kikötőjébe hajózzanak.

A flottilla az elfogást „nemzetközi vizeken elkövetett erőszakos rajtaütésnek” minősítette. Egy közösségi médiás bejegyzésben a csoport azt írta, hogy „miután a motorokat összetörték és a navigációs rendszereket megsemmisítették, a hadsereg visszavonult – szándékosan több száz civilt hagyva áramtalanított, törött hajókon, közvetlenül egy hatalmas, közeledő vihar útjában”.

Azt is közölték, hogy a hajók kommunikációját akadályozták, ami megakadályozta őket abban, hogy segítséget kérjenek.

Az Agence France-Presse kérdésére az izraeli hadsereg nem kívánt nyilatkozni a vádakról.

A török ​​külügyminisztérium „kalózkodásnak” minősítette a nemzetközi vizeken történt letartóztatást.

Olaszország a flottilla fedélzetén tartózkodó olasz állampolgárok azonnali szabadon bocsátását követelte. A kormány közölte, hogy „elítéli a Global Sumud Flotilla hajóinak lefoglalását… és felszólítja Izraelt, hogy azonnal engedje szabadon az összes jogellenesen fogva tartott olaszt”.

Tavaly októberben Izrael a Global Sumud Flotilla mintegy 40 hajóját tartóztatta fel, és több mint 450 aktivistát tartóztatott le, köztük Greta Thunberget és Rima Hassan francia európai parlamenti képviselőt.