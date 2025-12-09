BL-csapattól igazolt átlövőt a mosonmagyaróvári kézilabdaklub

A női kézilabda NB I-ben szereplő Mosonmagyaróvár bejelentette Mari Plamenova Tomova szerződtetését.

Az MKC hivatalos honlapja szerint a 23 éves bolgár játékos annyira sokoldalú, hogy akár a másik oldalon is bevethető, ha szükséges, de elsősorban balátlövőnek érkezik. Tomova 2021-ben a bolgár liga gólkirálynője lett, korosztályos válogatottként is komoly nemzetközi tapasztalatot szerzett, de a montenegrói Buducsnoszttal a Bajnokok Ligájában is megállta a helyét.

Munkájával, hozzáállásával és profizmusával nyomot hagyott csapatunkban

– búcsúzott tőle a Buducsnoszt Podgorica, amely azt is közölte, hogy szerződést bontottak a játékossal, így igazolhatott más csapatba.

Tomova háromszoros montenegrói bajnokként és montenegrói kupagyőztesként érkezik az NB I-be.