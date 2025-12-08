sportkézilabdanői kézilabdanői kézilabda vb
Mi csak a vállunkat vonjuk meg, ők zokogva borultak össze az utolsó perces győztes gól után a kézivébén

2025. 12. 08. 18:57

Elképesztő befejezést kapott a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében rendezett Argentína-Tunézia mérkőzésnek.

Az összecsapás előtt nem volt pontja a dél-amerikai együttesnek a középdöntőben, de már a meccs elején látszott, nem akar így hazautazni a tornáról. Úgy tűnt, bucira verik az afrikaiakat, mert a 18. percben már 12-3 állt az eredményjelzőn. Tunézia viszont beindult a térfélcsere után és a 43. percre beérte ellenfelét.

Az utolsó tíz percen belül 25-24-nél a találkozó során először az észak-afrikaiak vezettek, ám a kiélezett végjátékban az utolsó másodpercben szerzett góllal az argentinok kerekedtek felül. Jól mutatja, mennyit jelentett ez a gól az argentinoknak, mert szem nem maradt szárazon a nagy ünneplés közben.

Tunézia egyébként egy győzelemmel zárta a középdöntő, de mivel az argentinoktól kikapott, így hátrébb végzett.

Végeredmény – női kézivébé, középdöntő, III. csoport

Argentína-Tunézia 30-29 (17-10)

Lemondott a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója
