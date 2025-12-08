Mi csak a vállunkat vonjuk meg, ők zokogva borultak össze az utolsó perces győztes gól után a kézivébén

Elképesztő befejezést kapott a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében rendezett Argentína-Tunézia mérkőzésnek.

Az összecsapás előtt nem volt pontja a dél-amerikai együttesnek a középdöntőben, de már a meccs elején látszott, nem akar így hazautazni a tornáról. Úgy tűnt, bucira verik az afrikaiakat, mert a 18. percben már 12-3 állt az eredményjelzőn. Tunézia viszont beindult a térfélcsere után és a 43. percre beérte ellenfelét.

Az utolsó tíz percen belül 25-24-nél a találkozó során először az észak-afrikaiak vezettek, ám a kiélezett végjátékban az utolsó másodpercben szerzett góllal az argentinok kerekedtek felül. Jól mutatja, mennyit jelentett ez a gól az argentinoknak, mert szem nem maradt szárazon a nagy ünneplés közben.

IT'S YOUR LAST 10 SECONDS AT THE WORLD CHAMPIONSHIP AND YOU HAVE TO MAKE THEM COUNT 🔥🇦🇷 Giuliana Gavilan gives Argentina the win by the smallest of margins 🔥 — International Handball Federation (@ihfhandball) December 8, 2025

Tunézia egyébként egy győzelemmel zárta a középdöntő, de mivel az argentinoktól kikapott, így hátrébb végzett.