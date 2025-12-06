közép-európa kupalabdarúgásmtksport
Sport

Marha nagy pofonok az MTK-pályán: játékos, gyúró, szakács és több száz szurkoló verekedett

Marha nagy pofonok az MTK-pályán
Arcanum Újságok
Akció a torinói kapu előtt, Castellini öklözi el a labdát.
admin Hegyi Iván
2025. 12. 06. 17:57
Marha nagy pofonok az MTK-pályán
Arcanum Újságok
Akció a torinói kapu előtt, Castellini öklözi el a labdát.
Ötvenöt éve – a Corriere dello Sport szerint – „harmadosztályú westernjelenetek zajlottak” a Hungária körúton, noha nem forgatásra, hanem futballmeccsre gyülekeztek a játékosok és a szurkolók. Az MTK–Torino KK-találkozó tömegverekedésbe torkollt, még a betóduló nézők is ütöttek-vertek, akit értek. Egy ember maradt nyugodt: az alighanem horrorfilmeken felnőtt Bohumil Kopcio csehszlovák játékvezető.

„Az elmúlt években nemegyszer hangoztatták, hogy a Közép-Európa (és nem Közép-európai) Kupa túlélte magát, érdektelen, unalmas. A BEK, a KEK, valamint a VVK-EVK valósággal elsöpörte ezt a múzeumba való vetélkedést, amely valamikor alkalmas volt felkelteni a figyelmet, ma már azonban csak mesterségesen lehet életben tartani az érdeklődést. Kifogás kifogást követett. Hogy a közönséget nem érdekli, hogy a játékosok unják, hogy a pályán inkább ásítás folyik, mint játék, nyoma sincs a vérperzselő, a kedélyeket felborzoló izgalmaknak, szikrázó kupaküzdelmeknek. A vasárnap lejátszott MTK–Torino KK-mérkőzés után sokan megváltoztatták véleményüket” – írta a Képes Sport az 1970. december 6-án rendezett találkozó után.

A szó szerinti összecsapáson Marino Lombardo Kunszt Jenőt, Giorgio Ferrini Koritár Lajost rugdosta, főként azután, hogy Becsei József a második félidő közepén egyenlített (1-1).

A mindössze négyezer néző megismerkedhetett a pankrációval,

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Segíti vagy tönkreteszi a labdarúgást az öt csere?

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter átnevezné a vármegyéket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik