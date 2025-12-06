Marha nagy pofonok az MTK-pályán: játékos, gyúró, szakács és több száz szurkoló verekedett

„Az elmúlt években nemegyszer hangoztatták, hogy a Közép-Európa (és nem Közép-európai) Kupa túlélte magát, érdektelen, unalmas. A BEK, a KEK, valamint a VVK-EVK valósággal elsöpörte ezt a múzeumba való vetélkedést, amely valamikor alkalmas volt felkelteni a figyelmet, ma már azonban csak mesterségesen lehet életben tartani az érdeklődést. Kifogás kifogást követett. Hogy a közönséget nem érdekli, hogy a játékosok unják, hogy a pályán inkább ásítás folyik, mint játék, nyoma sincs a vérperzselő, a kedélyeket felborzoló izgalmaknak, szikrázó kupaküzdelmeknek. A vasárnap lejátszott MTK–Torino KK-mérkőzés után sokan megváltoztatták véleményüket” – írta a Képes Sport az 1970. december 6-án rendezett találkozó után.

A szó szerinti összecsapáson Marino Lombardo Kunszt Jenőt, Giorgio Ferrini Koritár Lajost rugdosta, főként azután, hogy Becsei József a második félidő közepén egyenlített (1-1).

A mindössze négyezer néző megismerkedhetett a pankrációval,