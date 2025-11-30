Csapágyasra hajtott focisták? Negyven éve az igazán elszántak egy nap alatt két fontos meccset is lenyomtak

Uli Hoeness mindig is érdekes figurája volt a német futballnak. A Bayern kiváló támadója klubszinten mindent megnyert, háromszoros bajnok, háromszoros BEK-győztes és egyszeres Német Kupa-győztes volt, emellett 35-szörös válogatottként 1972-ben Európa-bajnokságot, két évvel később világbajnokságot nyert a nyugatnémetekkel.

Mindezt a húszas éveiben érte el, ugyanis egy súlyosabb térdsérülés miatt 1979-ben vissza kellett vonulnia, majd egyből a müncheniek klubmenedzsere lett – 27 évesen a legfiatalabb ezen a poszton a Bundesligában.

A szakember szinte élet és halál ura volt a klubon belül, ahol 30 év után, 2009-ben választották elnökké, neki köszönhető többek között az Allianz Arena megépítése is.

Igaz, életétnek volt egy sötétebb időszaka is, amikor 2014–16 között börtönbüntetését töltötte adócsalás miatt, de az egy másik történet.

A Bayern pótolhatatlan dánja

A nyolcvanas években még egyáltalán nem volt divat, hogy a válogatott mérkőzések kitértek volna a klubkötelezettségek elől, külön tárgyalás és harc volt olykor, hogy a légiósokat el lehessen kérni a nemzeti csapat mérkőzéseiről. Így aztán az is előfordult, hogy egy-egy játékos egy nap két mérkőzést vívott – egyet a nemzeti csapatban, egyet a klubjában –, ebben a szervezkedésben pedig ki más járhatott volna az élen, mint Uli Hoeness.

Az 1985–86-os szezonban a bajorok keretében két légiós szerepelt: a belgák világklasszis, Eb-ezüstérmes kapusa, Jean-Marie Pfaff, illetve a dán Sören Lerby. Utóbbi fontos szerepet töltött be, hiszen 1983-ban a klub azért igazolta le, hogy vele pótolja a visszavonuló Paul Breitnert.

Lerby három évet húzott le Münchenben, két Bundesliga-címmel és két kupaelsőséggel gazdagodott, a nemzetközi kupákban egy KEK-elődöntőig jutott.

Fontosságára jellemző, hogy a csapat még egy ártalmatlanabb kupanyolcaddöntőről sem akarta nélkülözni – azonban 1985. november 13-án, a Bochum elleni csatával egy napon Dánia sorsdöntő világbajnoki selejtezőt vívott Dublinban.

Csak egy félidő, aztán tipli?!