Fejbe rúgta az ellenfél szélsőjét, kék lapot kapott a kézilabdakapus

A 47. percben, 22-23-as állásnál a vendégek jobbszélsője, Sasa Terzic ziccerben lőhetett, a kapujából nagy lendülettel kiinduló Zivojin Ilic kapus azonban magasra emelt lábbal fejbe rúgta a vendégek játékosát.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dnevnik (@dnevnik.rs) által megosztott bejegyzés

Terzic azonnal elterült a földön és mozdulatlanul feküdt, a hazaiak egyik kézilabdázója rohant oda hozzá, és heves karmozdulatokkal jelezte nagyobb a baj. A szélsőt hordágyon kellett levinni a pályáról, a lapértesülések szerint kórházba szállították, és miután többször is elveszítette az eszméletét, nem is engedték haza.

A CT-vizsgálat súlyos agyrázkódást állapított meg, ezért az orvosok úgy döntöttek, hogy kórházi megfigyelés alatt tartják.

Ilic kapus kék lapot kapott, ez azonnali eltiltást jelent, de egyben a fegyelmi bizottságnak kötelező vizsgálatot is le kell folytatnia.

A mérkőzést végül a vendégek 28-26-ra megnyerték, és a 8. helyre előrelépve elkerültek a kieső zónából. A Proleter az utolsó előtti, 11. helyen szerénykedik.