Pádár Nikolett egyéni csúcsot úszott Texasban

Derencsényi István / MTI
24.hu
2025. 11. 21. 10:05
Derencsényi István / MTI

Pádár Nikolett harmadik lett 500 yard gyorson a Texasban zajló meghívásos úszóversenyen.

A házigazdákat erősítő, 19 éves magyar versenyző egyéni csúcsot jelentő 4:36.45 perces idővel csapott célba, honfitársa, a 200 yardon egy nappal korábban győztes Ábrahám Minna, a USC színeiben, a hatodik lett ebben a számban – a swimswam szakportál szerint.

Mindkét magyar úszó ott lesz december elején a lengyelországi Lublinban sorra kerülő rövidpályás Európa-bajnokságon.

