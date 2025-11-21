Pádár Nikolett egyéni csúcsot úszott Texasban

Pádár Nikolett harmadik lett 500 yard gyorson a Texasban zajló meghívásos úszóversenyen.

A házigazdákat erősítő, 19 éves magyar versenyző egyéni csúcsot jelentő 4:36.45 perces idővel csapott célba, honfitársa, a 200 yardon egy nappal korábban győztes Ábrahám Minna, a USC színeiben, a hatodik lett ebben a számban – a swimswam szakportál szerint.

Mindkét magyar úszó ott lesz december elején a lengyelországi Lublinban sorra kerülő rövidpályás Európa-bajnokságon.