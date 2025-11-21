Utolsó olimpiája előtt sérült meg, drámai véget érhet a bajnok karrierje

A Nemzetközi Sí Szövetség (FIS) közleménye szerint a helyszínen elvégzett első vizsgálatok alapján a svájci sportoló bal térde sérülhetett meg.

A sajtó azonban tudni véli, hogy súlyos a helyzet. Az osztrák Kurier azt írta, 34 éves svájci sportoló keresztszalag-szakadást szenvedett, és a súlyos sérülés valószínűleg karrierje végét jelenti.

Les pires craintes semblent se confirmer pour Lara Gut-Behrami. Après sa chute à l’entraînement, elle a contacté son médecin, Olivier Siegrist, qui révèle au Nouvelliste: «Son ligament croisé et son ligament interne sont déchirés». https://t.co/YrZ4l5eElC — Blick Actualité & Sport (@Blick_media) November 21, 2025

Ezt erősítette meg a svájci Blick is, amely a síző orvosát idézte:

Olivier Siegrist, aki korábban már műtötte Lara Gut-Behramit azt mondta, az elülső keresztszalagja és a középső oldalszalagja is elszakadt, ráadásul meniszkuszsérülést is szenvedett.