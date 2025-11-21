alpesi sísúlyos balesetlara gut-behramiszalagszakadás
Utolsó olimpiája előtt sérült meg, drámai véget érhet a bajnok karrierje

Hans Peter Lottermoser / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP
2025. 11. 21. 16:53
Hans Peter Lottermoser / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP
Lara Gut-Behrami olimpiai és világbajnok alpesi síző balesetet szenvedett csütörtökön a coloradói Copper Mountainben tartott szuperóriás-műlesikló világkupa-edzésen. Miután a hírek suzalagszakadásról szólnak, nem csupán a milánói-cortinai olimpiát kell kihagynia, valószínűleg soha többet nem áll lécekre profi versenyen.

A Nemzetközi Sí Szövetség (FIS) közleménye szerint a helyszínen elvégzett első vizsgálatok alapján a svájci sportoló bal térde sérülhetett meg.

A sajtó azonban tudni véli, hogy súlyos a helyzet. Az osztrák Kurier azt írta, 34 éves svájci sportoló keresztszalag-szakadást szenvedett, és a súlyos sérülés valószínűleg karrierje végét jelenti.

Ezt erősítette meg a svájci Blick is, amely a síző orvosát idézte:

Olivier Siegrist, aki korábban már műtötte Lara Gut-Behramit azt mondta, az elülső keresztszalagja és a középső oldalszalagja is elszakadt, ráadásul meniszkuszsérülést is szenvedett.

