Nagyot bukott, a lábát törte a vb-győztes, kérdéses az olimpiai indulása

EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
2025. 10. 22. 19:01
EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Edzés közben eltört a lába, ezért kérdésessé vált az olimpiai részvétele Marta Bassinónak, az alpesisízők korábbi szuperóriás-műlesikló világbajnokának.

Az olaszok 29 éves sportolója a Világkupa-szezon hétvégi nyitányára készült Val Senalesben szerdán, amikor egy sík szakaszon bukott és súlyosan megsérült.

A versenyzőt a meranói kórházba szállították, ahol a röntgen törést állapított meg a bal sípcsont ízületi felszínén

– áll az olasz szövetség közleményében.

A síelőre további vizsgálatok várnak, így az később fog kiderülni, pontosan mennyi időt kell kihagynia.

Bassino már a második hazai éremesélyes síző, akinek cortinai olimpiai indulása kérdőjelessé vált: áprilisban a kétszeres összetett Világkupa-győztes Federica Brignone szenvedett súlyos térdsérülést, és egyelőre nem biztos, hogy felépül az ötkarikás játékok február 6-i rajtjára.

Bassino 2023-ban megnyerte a szuperóriás-műlesiklást a méribeli világbajnokságon, emellett a 2021-ből, párhuzamos óriásműlesiklásból van még egy vb-címe, Aréban 2019-ben pedig a csapatversenyben nyert bronzérmet.

A Világkupában eddig hétszer állhatott a dobogó legfelsőbb fokán, és óriás-műlesiklásban a 2020-21-es idényben megnyerte a vk-sorozatot.

