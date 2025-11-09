„Ez egy olyan pillanat volt, amire mindig emlékezni fogok” – kikapott a Debrecen a BL-ben, két magyar kézis mégis boldog lehetett

A Debrecen saját közönsége előtt 35-30-ra kikapott a két magyar játékossal, Vámos Petrával és Albek Annával felálló francia Metztől a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában

Az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos a Debrecenből igazolt Metzbe, úgyhogy visszatért a Hódos Imre Sportcsarnokba, ráadásul testvérével, Mírával is találkozott a pályán ellenfélként.

A vendégek kezdtek jobban és 6-3-as előnyre tettek szert, 11 perc után pedig már 9-4 állt az eredményjelzőn, Szilágyi Zoltán vezetőedző időt is kért, hogy rendezze együttese védekezését.

Nem csupán a visszarendeződéssel volt gondja a hajdúsági alakulatnak, támadásban többször nem jutott el lövésig a DVSC, a Metz pedig a hibákat könyörtelenül kihasználva, százszázalékos hatékonysággal zárta akcióit (11-4).

A 15. percben rontott először befejezést a francia gárda, két perccel később pedig már a nézőtérről érkezett a „Harcoljatok!” buzdítás a házigazdának. Támadásban javult a DVSC játéka, a metzi akciókkal viszont nem bírt, így nem tudott öt találatnál közelebb zárkózni. Sőt, a szünethez közeledve már 20-12 volt az állás, a pihenőre vonulva pedig hét találat volt a különbség.

A fordulást követően sem változott a játék képe, alig két perc telt el, amikor Vámos Petra góljával már tíz volt közte (24-14).

A Metz ezt követően, fölényes vezetése tudatában valamelyest lassított, a Debrecen közelíteni is tudott (26-19). Visszahizlalták a különbséget a vendégek (31-21), ezt követően viszont hét percig gólképtelenek voltak, 5-0-s sorozattal megfelezte lemaradását a házigazda (31-26).

Ennél közelebb viszont nem tudott zárkózni a Debrecen, amelyben megszerezte első gólját a hét közben szerződtetet, osztrák válogatott Ines Ivancok-Soltic. A Metz végül ötgólos sikerrel utazhat haza. A világbajnokságra készülő magyar válogatottból a debreceni Tóvizi Petra és Grosch Vivien két-két gólt szerzett.

Vámos Petra ötször volt eredményes – míg a húga kétszer –, Albek nem vette be a Debrecen kapuját. A következő fordulóban Metzben újra összemérik erejüket a felek. Az A jelű nyolcasban – amelyet a Győr százszázalékos mérleggel vezet – a csoportkör derekán a Debrecen két győzelemmel és immár öt vereséggel áll.

Nem kezdtünk jól, és ez rányomta a bélyegét a találkozóra. Talán túlságosan tiszteltük az ellenfelünket védekezésben, nem nagyon találtuk a Metz támadójátékának ellenszerét, elég sok helyzetet kihagytunk ebben az időszakban

– mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón Szilágyi Zoltán, a DVSC vezetőedzője. Hozzátette: nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy visszakapaszkodjanak, és büszke a második félidőben mutatott teljesítményre, mert megmutatták a karakterüket, és a létszámfölényes támadójátéknak köszönhetően vissza tudtak jönni a meccsbe.

„Ha egy kicsit pontosabbak vagyunk a befejezéseknél, még szorosabbá tehettük volna a találkozót. Remélem, november 15-én még szorosabb lesz a mérkőzésünk” – közölte Szilágyi.

Vámos Petra úgy fogalmazott: ez egy nagyon különleges meccs volt a számára, és nagyon örül, hogy megnyerték. „Fantasztikus volt az atmoszféra, nagyon jól esett, ahogyan a szurkolók fogadtak. Ez egy olyan pillanat volt, amire mindig emlékezni fogok. Nagyon jó volt itt lenni, azt érzem, hogy feltöltődtem” – nyilatkozta az irányító. Hozzáfűzte: a két pontnak nagyon örül, de tudja, hogy a hazai meccsen is nagyon komoly teljesítmény kell a Debrecen legyőzéséhez.