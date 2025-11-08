sportkézilabdanői kézilabdanői kézilabda bl
A Fradi nagy küzdelemben kapott ki a BL-ben, az ETO viszont 40 gólig meg sem állt

Krizsán Csaba / MTI
24.hu
2025. 11. 08. 20:55
Krizsán Csaba / MTI

A Győr simán verte a Storhammart, a Fradinak viszont megugorhatatlan feladat volt a hibátlan csoportrivális a női kézilabda Bajnokok Ligája 7. fordulójában.

A szombati meccsek közül az ETO lépett pályára korábban, a győriek jól kezdtek, 6-3-ra elléptek és apránként növelték az előnyüket. Szünet előtt már a közönség is rászámolt a vendégekre, térfélcsere után pedig csak a győzelem aránya volt kérdéses. Az ETO meggyőző játékkal, 40-23-ra gázolt át ellenfelén és hetedjére is nyert a BL csoportkörében.

Nem vot ilyen jó napja a Ferencvárosnak, amely 34-31-re kikapott a francia Brest Bretagne vendégeként néhány órával később. Rendkívül kiélezett első félidőt hozott a mérkőzés, az első negyedóra után döntetlen volt az állás, a következő öt perc pedig nem hozott gólt. Szünetben 15-14-re ment a Brest, de térfélcsere után három gólra növelte az előnyét. Nagy hajrával jött föl az FTC, de egyenlíteni nem tudott, a hajrában pedig túl sok gólt kapott, így elúszott a pontszerzés esélye.

A Ferencváros négy sikere mellett harmadszor kapott ki a csoportkörben, nyolc ponttal pillanatnyilag harmadik helyen áll a B jelű nyolcasban.

Női kézilabda BL, csoportkör, 7. forduló

A csoport

Győri Audi ETO KC-Storhamar HE (norvég) 40-23 (21-11)

lövések/gólok: 58/40, illetve 46/23

gólok hétméteresből: 1/0, illetve 5/1

kiállítások: 6, illetve 2 perc

 

B csoport

Brest Bretagne (francia) – FTC-Rail Cargo Hungaria 34-31 (15-14)

lövések/gólok: 43/34, illetve 53/31

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 2/1

kiállítások: 4, illetve 6 perc

