Komoróczy Lora megdöntötte Hosszú Katinka rekordját

A hódmezővásárhelyiek versenyzője 25.62 másodperces idővel csapott célba, ezzel Hosszú Katinka 2014-es országos csúcsát (25.64) adta át a múltnak, ráadásul századra pontosan megúszta a decemberi Európa-bajnokságra a magyar szakvezetés által meghatározott időt is.

Ez volt a második országos rekord a viadalon, csütörtökön a szülővárosában szereplő Senánszky Petra 50 méter gyorson nyert a valaha volt legjobb magyar idővel.

Ugyancsak Eb-szintet úszott Ugrai Panna 200 méter gyorson, a hódmezővásárhelyi olimpikon 1:54.98 perces idővel diadalmaskodott, ezzel bőven teljesítette a kritériumot (1:55.14).

Női 400 méter vegyesen Szabó-Feltóthy Eszter csatlakozott az Eb-csapathoz, 4:36.95 perccel teljesítette a távot, ami jobb, mint a legutóbbi kontinensviadal nyolcadik helyezettjének ideje (4:37.89).

A pénteki dobogósok férfiak, 200 m gyors:

1. Németh Nándor (Ferencváros) 1:43.96 perc

2. Holló Balázs (Egri Úszó Klub SE 1:44.88

3. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 1:45.07 200 m mell:

1. Christopher Rothbauer (osztrák) 2:06.01 perc

2. Zombori Gábor (UTE) 2:08.58

3. Holló Balázs (Egri Úszó Klub) 2:10.46

A magyar bajnok Zombori Gábor 50 m pillangó:

1. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 22.57 másodperc

2. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 23.04

3. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 23.25 400 m vegyes:

1. Zombori Gábor (UTE) 4:08.58 perc

2. Noah Zemansky (osztrák) 4:09.65

3. Kovács Botond (UTE) 4:12.55 4×100 m gyorsváltó:

1. Ferencváros 3:11.91

2. BVSC-Zugló 3:12.74

3. Uni Győr Úszó SE 3:14.76 nők, 200 m gyors:

1. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 1:54.98 perc

2. Marlene Kahler (osztrák) 1:57.78

3. Fábián Fanni (Szegedi Úszó Egylet) 1:58.93 200 m mell:

1. Vass Brigitta (romániai) 2:24.04 perc

2. Zámbori Hanna (BVSC-Zugló) 2:24.97

3. Fángli Henrietta (UNI Győr Úszó SE) 2:25.30 50 m pillangó:

1. Komoróczy Lora (Hód Úszó SE) 25.62 másodperc

2. Varga Dominika (Debreceni Sportiskola) 26.32

3. Senánszky Petra (Debreceni Sportiskola) 26.48 400 m vegyes:

1. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 4:36.95 perc

2. Mihályvári-Farkas Viktória (Ferencváros) 4:40.62

3. Nagy Napsugár (A Jövő SC) 4:42.28 4×100 m gyorsváltó:

1. Debreceni Sportiskola 3:38.70 perc

2. Hód Úszó SE 3:42.92

3. UNI Győr Úszó SE 3:43.50

(MTI)