Gúnyolódott a rákbeteg kézilabdázón, kirúgták a szpíkert

A hangosbemondó a múlt heti, október 21-i Gjerpen-Sola női kézilabda-mérkőzésen a rákbetegséggel küzdő Camilla Herremre tett megjegyzést, miközben a kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok balszélső virágot kapott:

Könnyű ezzel a frizurával, még hajszárító sem kell hozzá.

A 39 éves Herrem júniusban jelentette be, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála. Azóta számos kemoterápiás kezelésen esett át, de augusztusban visszatérhetett a pályára. Azonban a kezelések miatt a leborotválta a haját.

„Ez egy nagyon szerencsétlen megjegyzés volt. A Gjerpen bocsánatot kért, az ügyet lezártuk – nyilatkozta Steffen Stegavik, a Sola edzője, egyben Herrem férje.

Ugyan a szpíker is bocsánatot kért, de a Gjerpen szerdán sajtóközleményben jelezte, hogy megvált tőle.

A Gjerpen HK Skien vezetősége hangsúlyozni szeretné, hogy a szpíker másfél éve önkéntesként végezte a munkát, és így segítette a klubot egy nehéz időszakban. Egy átfogó értékelés után a felek megállapodtak abban, hogy útjaik elválnak

– olvasható.