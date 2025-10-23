marta bassinotéli olimpia 2026alpesisí
Sport

Dráma a javából: edzésen lábát törte, lemarad a hazai olimpiáról a világbajnok síző

Jonas Ericsson/Agence Zoom/Getty Images
24.hu
2025. 10. 23. 14:34
Jonas Ericsson/Agence Zoom/Getty Images

Nem lehet ott a hazájában rendezendő februári téli olimpián Marta Bassino, az alpesisízők korábbi szuperóriás-műlesikló világbajnoka, miután szerdán edzés közben eltört a lába.

A baleset után még volt halvány remény, hogy a 29 éves versenyző szerepelhet a milánói-cortinai játékokon, azonban most kiderült, hogy erre még sincs esélye.

A szerda esti műtét után az olasz szövetség csütörtökön jelezte: Bassino sajnálatos módon nem csak sípcsonttörést szenvedett, hanem a térdszalagjai is sérültek, így legalább négy-hat hónapig nem versenyezhet.

A síző a világkupaszezon hétvégi nyitányára készült Val Senalesben, amikor szerdán délelőtt egy sík szakaszon bukott.

Bassino 2023-ban megnyerte a szuperóriás-műlesiklást a méribeli világbajnokságon, emellett a 2021-ből, párhuzamos óriásműlesiklásból van még egy vb-címe, Aréban 2019-ben pedig a csapatversenyben nyert bronzérmet. A világkupában eddig hétszer állhatott a dobogó legfelsőbb fokán, és óriás-műlesiklásban a 2020/21-es idényben megnyerte a vk-sorozatot, írja az MTI.

Kapcsolódó
Azonos neműek műkorcsolya-forradalma: nő és férfi helyett A és B versenyző indulhatott
Kanada után Finnországban is versenyezhetett azonos nemű páros.

Ajánlott videó

Szoboszlait is elrontja Slot? Mi történik Liverpoolban?

Friss

Népszerű

Összes
Orbán: Ez a valaha volt legnagyobb Békemenet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik