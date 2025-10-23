kézilabdakézilabda bajnokok ligájaveszprém
A hordágy is előkerült a Veszprém BL-meccsén, rangadót bukott a magyar bajnok

Vasvári Tamás / MTI
2025. 10. 23. 21:38
Vasvári Tamás / MTI

A Veszprém házigazdaként 32-31-re kikapott csütörtökön a német Füchse Berlintől a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában.

A hazaiak a nyolcadik percben 6-5-nél vezettek utoljára a mérkőzésen.

A Veszprém teljes kerettel állt fel, a berliniektől Leo Prantner és Lukas Herburger hiányzott. A hazaiak közül azonban Dragan Pechmalbec vállfájdalmak, a vendégektől Fabian Wiede pedig térdsérülés miatt kivált a játékból a meccs elején. Utóbbi tűnt súlyosabbnak, hordágyon vitték le a pályáról, ám ez nem a csapattársaira, hanem a veszprémiekre volt rosszabb hatással.

A jobban védekező és hatékonyabban támadó német bajnok egy 5-2-es és egy 5-1-es sorozattal a 18. percre négy góllal ellépett. A hazai szurkolók kórusban ébresztőt kiáltottak, mert kedvenc csapatuk sok hibával játszott, sorra hagyta ki a helyzeteit. Pechmalbec visszatért, a Füchséből viszont Max Darj is kivált, mivel megkapta harmadik kiállítását. Több mint nyolc percig nem talált be a magyar bajnoki címvédő, így ellenfele már öttel vezetett, a szünetben pedig négy gól volt a különbség.

Az összefoglaló:

Xavier Pascual Fuertes vezetőedző már a második félidő negyedik percében időt kért, mert nem változott a játék képe. Egy újabb 4-1-es sorozat után már 21-14-es előnyben voltak a németek, erre még tudott egy 3-0-s szériával válaszolni az egyre hatékonyabban támadó házigazda, de a folytatásban mindkét kapus bravúrosan védett, így a különbség nem csökkent tovább. A szurkolók az utolsó tíz percen belül rendkívül kritikusan fejezték ki nemtetszésüket, többen pedig elindultak hazafelé.

Az utolsó öt percen belül némi meglepetésre szinte tökéletes játékkal rukkolt elő a Veszprém, amely egy 4-0-s sorozattal visszakapaszkodott mínusz egyre, de az egyenlítésre nem volt esélye.

Ahmed Adel hat, Ahmed Hesam, Nedim Remili és Yanis Lenne négy-négy góllal, Mikael Appelgren 14 védéssel zárt a Veszprémben. A túloldalon Hákun West Av Teigum hét, Mathias Gidsel hat, Aitor Arino és Nils Lichtlein öt-öt találattal, Dejan Milosavljev 16 védéssel vette ki részét a sikerből.

A három-három győzelemmel és vereséggel álló bakonyiak a következő fordulóban, november 12-én a norvég Kolstad HB vendégei lesznek, az ugyanilyen mutatóval rendelkező Szeged pedig ugyanazon a napon az északmacedón Eurofarm Peliszter otthonában lép pályára.

Csoportkör, 6. forduló, A csoport:

One Veszprém HC-Füchse Berlin (német) 31-32 (12-16)
lövések/gólok: 54/31, illetve 53/32
gólok hétméteresből: 3/1, illetve 4/4
kiállítások: 2, illetve 8 perc

