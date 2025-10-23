kézilabdaférfi kézilabda blotp bank-pick szegedmichael apelgren
„Úgy éreztük, hogy a kézilabda istene ellenünk van” – a Pick-edzője, Michael Apelgren büszke csapatára

Ruben De La Rosa / NurPhoto / NurPhoto via AFP
2025. 10. 23. 03:33
Hatodik mérkőzésén a harmadik győzelmét szerezte meg a Szeged férfi kézilabdacsapata, amely Zágrábban 28-23-ra nyert a horvát rekordbajnok ellen.

„Nagyon mozgalmas mérkőzés volt, aminek az elején Bánhidi Bencét és Jéremy Totót is elveszítettük. Úgy éreztük, hogy a kézilabda istene este ellenünk van” – idézte a szegedi klubhonlap Michael Apelgren vezetőedzőt.

„Nagyon kemény, küzdelmes meccs volt, de a nehéz pillanatok összekovácsoltak bennünket. Mindenki küzdött a pályán, néha nem volt szép a játék, de a kézilabda nem mindig a taktikáról, gyakran a küzdőszellemről szól.

Nagyon büszke vagyok a csapatra, a nehéz pillanatokban mutattuk meg, hogy micsoda tartás van bennünk

– tette hozzá.

Mikler Roland az első félidőt a kispadról nézte végig, és azt láthatta, hogy Bánhidt piros lap, Totót pedig vállsérülés miatt veszítette el csapata egy perc alatt.

Az a pillanat éles kés volt szerintem mindenkinek a hátában.

Nem tudom, egy mérkőzésen belül egy ilyen szituációt hogy lehet megoldani. Még szerencse, hogy Gleb Kalaras ott volt, és tudott játszani beállóban, hiszen neki nyilván a védekezésben van főszerepe, és ott tud kimagaslóan hozzátenni a csapat teljesítményéhez” – nyilatkozta a mérkőzés után az MTI-nek.

Hangsúlyozta, ezúttal egytől egyig mindenki hozzátette a magáét, és küzdöttek az utolsó percig. Megjegyezte, hogy a tatabányai vereség és a csurgói döntetlen után reményei szerint kezdenek kiegyenesedni, és azt is nagyon reméli, hogy Magnus Röd, valamint Janus Dadi Smárason után nem lesz több sérültjük.

Bánhidi végleges kiállítását is elbírta, idegenben nyert BL-meccset a Szeged
A magyar férfi kézilabdacsapat Zágrábban győzött.

