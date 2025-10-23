„Úgy éreztük, hogy a kézilabda istene ellenünk van” – a Pick-edzője, Michael Apelgren büszke csapatára

„Nagyon mozgalmas mérkőzés volt, aminek az elején Bánhidi Bencét és Jéremy Totót is elveszítettük. Úgy éreztük, hogy a kézilabda istene este ellenünk van” – idézte a szegedi klubhonlap Michael Apelgren vezetőedzőt.

„Nagyon kemény, küzdelmes meccs volt, de a nehéz pillanatok összekovácsoltak bennünket. Mindenki küzdött a pályán, néha nem volt szép a játék, de a kézilabda nem mindig a taktikáról, gyakran a küzdőszellemről szól.

Nagyon büszke vagyok a csapatra, a nehéz pillanatokban mutattuk meg, hogy micsoda tartás van bennünk

– tette hozzá.

Mikler Roland az első félidőt a kispadról nézte végig, és azt láthatta, hogy Bánhidt piros lap, Totót pedig vállsérülés miatt veszítette el csapata egy perc alatt.

Az a pillanat éles kés volt szerintem mindenkinek a hátában.

Nem tudom, egy mérkőzésen belül egy ilyen szituációt hogy lehet megoldani. Még szerencse, hogy Gleb Kalaras ott volt, és tudott játszani beállóban, hiszen neki nyilván a védekezésben van főszerepe, és ott tud kimagaslóan hozzátenni a csapat teljesítményéhez” – nyilatkozta a mérkőzés után az MTI-nek.

Hangsúlyozta, ezúttal egytől egyig mindenki hozzátette a magáét, és küzdöttek az utolsó percig. Megjegyezte, hogy a tatabányai vereség és a csurgói döntetlen után reményei szerint kezdenek kiegyenesedni, és azt is nagyon reméli, hogy Magnus Röd, valamint Janus Dadi Smárason után nem lesz több sérültjük.