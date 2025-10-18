Babos Tímea újra világbajnoki címért csatázhat

Babos Tímea és Luisa Stefani kettőse bejutott a döntőbe a kínai Ningpóban zajló, egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású, keménypályás női tenisztorna párosversenyében, és így eldőlt, hogy

ott lehetnek a szezonzáró világbajnokságon.

Az MTI cikke szerint a negyedik helyen kiemelt magyar-brazil duó szombaton az Ulrikke Eikeri, Tang Csien-huj norvég, kínai párossal szállt szembe, az első szettben 6:5-nél elvette ellenfele adogatását, így játszmaelőnybe került. A második felvonás az előzőhöz hasonlóan alakult, Babosék ezúttal 5:4-nél brékeltek, ami már a győzelmüket jelentette. A találkozó 1 óra 39 percig tartott.

DOUBLES FINALISTS 🙌 No.4 seeds @TimeaBabos / Luisa Stefani beat Eikeri / Tang to reach the final in Ningbo.#NingboOpen pic.twitter.com/he7jqXYKqN — wta (@WTA) October 18, 2025

Babosék a vasárnapi fináléban az amerikai Nicole Melichar-Martinezzel és orosz Ljudmila Szamszonovával csapnak össze, akik a másik elődöntőben az első helyen kiemelt cseh Katerina Siniakovát és tajvani Hszieh Szu-vejt búcsúztatták.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az idén már három trófeával büszkélkedő Babos, Stefani kettős szombati sikerével kiharcolta a részvételi jogot a szezonzáró rijádi WTA-világbajnokságon. A négyszeres Grand Slam-győztes Babos párosban háromszoros világbajnoknak mondhatja magát, mivel 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is diadalmaskodott – kétszer Szingapúrban, illetve utoljára Sencsenben. Az első siker alkalmával a cseh Andrea Hlavackova, a másik kettőnél pedig a francia Kristina Mladenovic volt a partnere.

A WTA-vb november 1. és 8. között lesz.