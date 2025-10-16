Marco Rossi ezzel a húzással alapozta meg Szoboszlai Dominik lisszaboni gólját

A magyar válogatottra alapjaiban más feladat várt az örmények elleni, szombati hazai győzelem után. Az örményeket idehaza a kisebb csapatok ellen már megszokott, deklaráltan a magyar futballtradícióra alapuló, sokmozgásos focival próbáltuk legyőzni, de a szenvedős első félidő után végül a két, csereként beálló meglepetésember, Lukács és Gruber góljai hozták a győzelmet. A portugálok ellen Lisszabonban kedd este adottnak tűnt a recept; ha azt csináljuk, mint az itthoni mérkőzésen, azaz mélyen védekezünk, és direkt kombinációkkal támadunk, szerencsével akár a pontszerzés is összejöhet. A portugál válogatott ugyanis szombat este, a nem éppen bivalyerős, ívelgetős focit játszó írek ellen is megszenvedett, felállt fal ellen néha meglehetősen kiszámíthatóan futballozva. A meccs képe végül nem teljesen úgy alakult, mint szeptemberben, az itthoni összecsapáson.

A magyar válogatott még a múltkorinál is jobban kezdett:

szögletből Szalai Attila már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést a magyar válogatott számára.

A félidő első felében viszont nemcsak pontrúgásból, hanem játékból is jól vizsgázott a magyar válogatott; a szünetig bezárólag végül nyolc kísérletünk is volt, míg az itthoni mérkőzésen mindössze kettő. Statisztikailag most is sokkal többet passzoltak a portugálok a mi térfelünkön, és százalékosan is többet volt náluk a labda, a mérkőzés mégis teljesen más dinamikában zajlott, mert a magyar válogatott labdával és labda ellen is másképp állt a játékhoz.

Már az első percekben látszott, hogy