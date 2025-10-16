A végére maradt a dráma: mínusz ötről még visszajött a Veszprém, de az utolsó pillanatokban elbukta a BL-meccset

A Veszprém 33-32-re kikapott a portugál Sporting CP otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, csütörtökön.

A vendégek ezen a találkozón álltak fel először teljes kerettel a mostani idényben. Ennek ellenére a portugálok kezdtek jobban, 5-1-re, majd 8-3-ra is vezettek. A magyar bajnoki címvédő előbb egy 4-0-s, majd egy 6-1-es sorozattal felzárkózott – jórészt a csereként beállt Mikael Appelgren védéseire alapozva –, és a meccs harmadánál első alkalommal előnybe került, írja az MTI.

A szünetben – a játék képének leginkább megfelelő – döntetlen volt az állás, a második félidő pedig rendkívül hullámzóan kezdődött. Előbb ellépett kettővel a Veszprém, majd fordított a Sporting, aztán egy 4-0-s szériával megnyugtatónak tűnő előnybe kerültek a vendégek. Andre Bergsholm Kristensen védéseinek is köszönhetően a házigazdák csakhamar újra egyenlítettek, sőt ismét vezettek.

Az utolsó perc a lisszaboniak egygólos előnyével kezdődött, majd a vendégek időkérése után Ahmed Hesam egyenlített, ám Martim Costa az utolsó előtti másodpercben megszerezte a portugálok győztes gólját.

A vendégeknél Ahmed Hesam 13 lövésből 12 gólt szerzett, Appelgren pedig 11 védéssel zárt. A hazaiaknál Francisco Costa és Orri Thorkelsson tíz-tíz találattal, André Kristensen nyolc, Mohamed Ali öt védéssel járult hozzá a sikerhez.

A három győzelemmel és két vereséggel álló veszprémiek egy hét múlva a német Füchse Berlint fogadják. A két sikerrel és három vereséggel rendelkező Szeged jövő szerdán a horvát PPD Zagreb vendége lesz a BL csoportkörében.