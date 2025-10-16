kézilabdakézilabda bajnokok ligájasportingveszprém
Sport

A végére maradt a dráma: mínusz ötről még visszajött a Veszprém, de az utolsó pillanatokban elbukta a BL-meccset

MTI/EPA/Robert Ghement
24.hu
2025. 10. 16. 22:43
MTI/EPA/Robert Ghement

A Veszprém 33-32-re kikapott a portugál Sporting CP otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, csütörtökön.

A vendégek ezen a találkozón álltak fel először teljes kerettel a mostani idényben. Ennek ellenére a portugálok kezdtek jobban, 5-1-re, majd 8-3-ra is vezettek. A magyar bajnoki címvédő előbb egy 4-0-s, majd egy 6-1-es sorozattal felzárkózott – jórészt a csereként beállt Mikael Appelgren védéseire alapozva –, és a meccs harmadánál első alkalommal előnybe került, írja az MTI.

A szünetben – a játék képének leginkább megfelelő – döntetlen volt az állás, a második félidő pedig rendkívül hullámzóan kezdődött. Előbb ellépett kettővel a Veszprém, majd fordított a Sporting, aztán egy 4-0-s szériával megnyugtatónak tűnő előnybe kerültek a vendégek. Andre Bergsholm Kristensen védéseinek is köszönhetően a házigazdák csakhamar újra egyenlítettek, sőt ismét vezettek.

Az utolsó perc a lisszaboniak egygólos előnyével kezdődött, majd a vendégek időkérése után Ahmed Hesam egyenlített, ám Martim Costa az utolsó előtti másodpercben megszerezte a portugálok győztes gólját.

A vendégeknél Ahmed Hesam 13 lövésből 12 gólt szerzett, Appelgren pedig 11 védéssel zárt. A hazaiaknál Francisco Costa és Orri Thorkelsson tíz-tíz találattal, André Kristensen nyolc, Mohamed Ali öt védéssel járult hozzá a sikerhez.

A három győzelemmel és két vereséggel álló veszprémiek egy hét múlva a német Füchse Berlint fogadják. A két sikerrel és három vereséggel rendelkező Szeged jövő szerdán a horvát PPD Zagreb vendége lesz a BL csoportkörében.

Csoportkör, 5. forduló, A csoport

Sporting CP (portugál)-One Veszprém HC 33-32 (18-18)

lövések/gólok: 47/33, illetve 45/32

gólok hétméteresből: 7/6, illetve 3/3

kiállítások: 10, illetve 8 perc

Kapcsolódó
KO-zta ellenfelét a kéziválogatott, de a kapitány nem volt teljesen elégedett
Tizenhárom góllal nyert a női nemzeti csapat, de a védekezéssel akadtak gondok.

Ajánlott videó

Nem félünk a világelittől – mérlegen a magyar válogatott vb-selejtezői

Friss

Népszerű

Összes
Trump és Putyin Budapesten fognak tárgyalni a háború befejezéséről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik