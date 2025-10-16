KO-zta ellenfelét a kéziválogatott, de a kapitány nem volt teljesen elégedett

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott 43-30-ra legyőzte a török csapatot Nagykanizsán az Eurokupa első fordulójában, csütörtökön.

Előzetesen a papírforma alapján könnyed bemelegítésnek volt tekinthető a nagykanizsai találkozó, a nemzeti csapat mérlege ugyanis százszázalékos volt az eddigi három egymás elleni találkozón. Legutóbb a tavalyi kontinensviadal debreceni csoportmérkőzésén 30-24-re múlta felül a törököket Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese, írja az MTI.

Újonc ezúttal nem volt a keretben, amelyből a kapus Bukovszky Anna és a balátlövő Varga Emília maradt ki. A találkozó elején a nézőtéren a mellrák elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet, a pályán pedig öt perc után 4-2-re vezetett a házigazda. A vendég együttes térdsérülés miatt korán elveszítette Eda Nur Cetint, a balátlövőt ölben vitték le a pályáról, majd hordágyra tették. Noha sorra szerezte a gyors gólokat a magyar válogatott, jelentősen eltávolodni nem tudott, mert a védelem nem találta a török támadások ellenszerét. Mindkét fél játékában sok volt a hiba, 9-8-as állásnál befagyott az eredmény, Grosch Vivien találatával közel ötperces gólcsend zárult le. Az addigi legnagyobb különbség 17-13-nál alakult ki a vendéglátó javára, a pihenőre is négygólos magyar előnnyel vonulhattak a felek.

A második félidő elején rohamos gyarapodásnak indult a magyar fór, egyre érezhetőbbé vált a két válogatott játékereje közötti jelentős különbség. Golovin Vlagyimir sokat cserélt, a törökök pedig lelkesen küzdöttek, így hét-nyolc gólnál nagyobbra sokáig nem nőtt a hazai előny. A végjátékban viszont sikerült még tovább hizlalni a különbséget, ami az 57. percben, 40-30-nál lett kétszámjegyű. Végül 13 góllal nyerte a magyar válogatott a vb előtti utolsó hazai mérkőzését.

A meccs sportszerű képét és intenzitását jól jellemzi, hogy a szerb játékvezetők mindössze egyetlen kétperces kiállítást osztottak ki. A magyar válogatottból heten is legalább négyszer tudtak eredményesek lenni. Közülük a mérkőzés legjobbjának választott Simon Petra hat, Faragó Lea öt gólt szerzett, míg Janurik Kinga hat, Szemerey Zsófi négy lövést védett.

Alapvetően szerettünk volna gyors játékot játszani, és ezzel felülmúlni az ellenfelet. Ez a második félidőben sikerült is, szünet előtt védekezésben több hibánk is volt, a támadójátékunk és a lőtt gólok száma viszont pozitívum

– értékelt Golovin a szövetség oldalán.

Az Eurokupában a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában. A másik kvartettben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel. A csoportok első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.

Az előző, még négy együttes részvételével lebonyolított Eurokupa-kiírásban a norvégok mögött második helyen végzett a magyar válogatott.