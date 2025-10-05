A Szeged edzője az újabb blama után: Ez így nem mehet tovább

A Tatabánya elleni vereség után a Szeged ezúttal a Csurgó vendégeként játszott döntetlent, így már három pontot elszórt a kézilabda NB I-ben Michael Apelgren csapata mindössze öt forduló alatt.

„Gratulálok a Csurgónak a pontszerzéshez. Az előző idényben sem tudtunk itt nyerni. Az én felelősségem, lehet, hogy nem a megfelelően menedzseltem most én sem a csapatot.

A Bajnokok Ligájában a hat megszerezhető pontból négyet begyűjtöttünk, a bajnokságban viszont hármat is elhullajtottunk, így vannak problémáink, a jövőben ez így nem mehet tovább

– mondta a szegediek vezetőedzője a delmagyar.hu tudósítása szerint.

Bodó Richárd szerint nem igazságos a szakmai stábra fogni mindent, a játékosoknak ugyanúgy megvan a felelősségük.

Mindenki tudja, hogy milyen problémákkal küzdünk, de ez nem csak az edzőink felelőssége.

Ez a két edző nem érdemli meg azt, amit mi a pályán nyújtunk. Sajnos kijött rajtunk a heti két meccses terhelés. Nem a kifogásokat keresem, de három hét után játszottam először, és nem tudtam úgy segíteni, ahogy szerettem volna, többet hibáztam, mint kellett volna. Remélem, hogy hamarosan visszatérnek a sérültek. Ennél többre lesz szükség mindenkitől a jövőben” – mondta Bodó.

A Szeged következő meccse sem ígérkezik könnyűnek, a friss klubvilágbajnoki győztes Barcelonához látogat majd a csapat.