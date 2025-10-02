Kétszeri hosszabbítás után, drámai csatában veszítette el a klub-vb döntőjét a Veszprém

A Veszprém ezüstérmet szerzett az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokságon, mivel kétszeri hosszabbítás után 31-30-ra elveszítette a Barcelona elleni, csütörtöki döntőt.

Pörgős és változatos meccs kerekedett az első félidőben, bár a címvédő került előbb előnybe, de az utolsó tíz percben rengeteg technikai hibát vétett, így a Barca 13-12-es előnyből várhatta a folytatást. Jót is tett a szünet, feljavult a Veszprém védekezése, de a katalánoké is, ezért nagyon kevés gólt láthatott a közönség. Végül Mikael Appelgren védett egy hetest, amely jó alap volt az újabb fordításra. Az utolsó percekben 21-21-nél mindkét csapatnak volt esélye győztes gólra, de nem jött össze senkinek.

Remekül kezdte a hosszabbítást a Veszprém, rögtön 4-1-es sorozatot produkált, de két gyors kontrából azonnal egyre csökkent a távolság, végül újabb hosszabbításra volt szükség. Ez is rettentő kiéletett volt, Ludovic Fabregas egyenlített a legvégén, de az utolsó akció ismét a Veszprémé lehetett volna, ám Nedim Remili hibázott, ezt kihasználva Aleix Gómez hét másodperccel a vége előtt megszerezte a katalánok győztes találatát.