Nyolc lövésből nyolc gól – brillírozott a kéziválogatott keretéből kimaradó Fodor Csenge

A Győr női kézilabdacsapata őrzi százszázalékos mérlegét az idényben: a Bajnokok Ligája-címvédő 33-18-ra győzte le saját közönsége előtt a román Gloria Bistrita-Nasaud csapatát a csoportkör negyedik fordulójának szombati játéknapján.
Fodor Csenge volt a találkozó legeredményesebbjeként mind a nyolc lehetőségét értékesítette.
Vele kapcsolatban állandó téma a válogatottság. Még az év elején nyilatkozta vele kapcsolatban a szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir, hogy nem muszáj annak válogatottnak lennie, aki nem akar, majd most ugyan bekerült a világbajnokságra készülő bő keretbe, az Euro Cup-csapatban nem szerepel a neve.
A győriektől Bruna de Paula öt góllal, Hatadou Sako 17, az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi két védéssel vette ki a részét a magabiztos sikerből a Bistrita ellen.
A Metz szintén megőrizte hibátlan mérlegét: az előző kiírásban negyedik francia együttes a Buducnostot fogadta és nyert 38-18-ra. Albek Anna háromszor vette be a podgoricai együttes kapuját, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra egyetlen lövése kimaradt.
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló, A csoport:
Győri Audi ETO KC – Gloria Bistrita-Nasaud (román) 33-18 (18-9)
lövések/gólok: 51/33, illetve 42/18
gólok hétméteresből: 5/4, illetve 3/2
kiállítások: 8, illetve 6 perc