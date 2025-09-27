Eltörölte az orosz és fehérorosz sportolók szankcióit a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság

Szombaton a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szöuli közgyűlésén megszavazták a Fehéroroszország és Oroszország elleni szankciók feloldását – írja a bbc.com.

Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után mindkét országot eltiltották a paralimpiai versenyektől is. Miután az IPC közgyűlés 2023-ban a teljes eltiltás ellen és részleges felfüggesztés mellett döntött, a párizsi olimpián már semlegesként versenyezhettek azok a sportolóik, akik vállalták a szigorú feltételeket.

A szombati szöuli közgyűlésen az IPC tagszervezeteit képviselő sportdiplomaták azonban minden szankciót feloldottak. A szavazáson 119-48 arányban kilenc tartózkodás mellett döntöttek Fehéroroszország teljes felfüggesztésére irányuló indítványok eltörléséről, valamint 103-63 arányban 10 tartózkodás mellett határoztak a részleges felfüggesztés ellen, míg az Oroszország teljes felfüggesztéséről szóló indítvány ellen 111-55 arányban, 11 tartózkodás mellett voksoltak, majd 91-77 arányban, 8 tartózkodás mellett döntöttek az ország részleges felfüggesztéséről szóló indítvány ellen.

A szavazást követően Oroszország és Fehéroroszország visszanyerte az IPC-tagsággal járó összes jogot és kiváltságot. Ez azt jelentheti, hogy a két ország parasportolói a 2026 márciusában Milánó Cortinában megrendezésre kerülő téli paralimpián már saját zászlójuk alatt versenyezhetnek.

A múlt héten a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentette, hogy lehetővé teszi az orosz és fehérorosz sportolók számára, hogy a közelgő téli olimpián semleges zászló alatt és szigorú feltételek mellett induljanak, ahogyan azt a párizsi olimpián is tették.