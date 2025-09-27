Paul Pogbával az élen 48 ismert sportoló követeli Izrael kizárását a nemzetközi sporteseményekről

Amióta az ENSZ vizsgálóbizottsága hivatalosan is kijelentette, hogy Izrael népirtást követett el a palesztinok ellen Gázában, egyre többen követelik, hogy az ország sportolóit hasonló módon tiltsák ki a nemzetközi sporteseményekről, mint tették azt Oroszországgal és Fehéroroszországgal Ukrajna 2022-es megátmadása után.

Több sportági szövetség, mint a FIBA (Nemzetközi Kosárlabda Szövetség) is kész kizárni az izraeli csapatokat az égisze alatt zajló sorozatokból, de egyelőre kivárnak, pontosabban akkor teszik meg a lépést, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ilyen értelmű ajánlást tesz.

A sportolók között is számosan akadnak, akik a kizárást követelik. Pénteken 48-an írták alá azt a nyilatkozatot, amelyben felszólították az UEFA-t, hogy„azonnal függessze fel” Izraelt minden versenysorozatából, amelyben az ország részt vesz, mindaddig, amíg „be nem tartja a nemzetközi jogot és be nem fejezi a civilek meggyilkolását” Gázában.

Labdarúgásban Izrael válogatottja például a jövő nyári férfi FIFA-világbajnokság európai selejtezőjén vesz részt, míg az izraeli Maccabi Tel Aviv klub az Európa-ligában érdekelt.

A sportolók közül a legismertebb aláíró a franciák világbajnok, a Manchester United, a Juventus korábbi, az AS Monaco jelenlegi labdarúgója Paul Pogba. Az egyetlen aktív Premier League-játékos, aki szignójával foglalt állást az a Crystal Palace középpályása, Cheick Doucoure, míg a korábbi PL-labdarúgók közül Chelsea egykori szélsője, Hakim Ziyech, az Ipswich korábbi csapatkapitánya, Sam Morsy, de aláírta a nyilatkozatot a krikettjátékos, Moeen Ali.

Az Athletes4Peace aláírással kiadott közleményükben azt írják, „A sport nem nézheti némán, hogy sportolókat és civileket, köztük gyermekeket is válogatás nélkül és tömegesen ölnek meg Gázában. A sportszervezetek kötelesek fellépni azon sportcsapatok ellen, amelyek olyan országot képviselnek, amelyről egy ENSZ-bizottság megállapította, hogy népirtást követ el a palesztinok ellen Gázában.

A közlemény hozzáteszi:

A hallgatás azt jelenti, elfogadjuk, hogy egyesek élete kevesebbet ér, mint másoké. „Itt az ideje, hogy a FIFA és az UEFA cselekedjen. Izraelt azonnal el kell tiltani minden sportversenyről.

A BBC-nek az Amerikai Labdarúgó Szövetség egyik magas rangú tisztviselője elmondta, számos nemzet szavazást szorgalmaz arról, hogy kizárják-e Izraelt az európai labdarúgásból, és megerősítette azt is, hogy az UEFA vezetősége lépéskényszerben van.

A Times arról számol be, hogy a szavazásra akár már a jövő héten sor kerülhet, és hogy természetesen Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ellen kampányol, hogy megtartsák azt.

Eközben az Egyesült Államok külügyminisztériuma kijelentette, hogy ellenáll minden olyan kísérletnek, amely megakadályozná Izrael esetleges kijutását arra a világbajnokságra, amelyet az USA Kanadával és Mexikóval közösen rendez.