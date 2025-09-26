Kézilabda-BL: Fazekas Gergőék közel álltak a hatalmas bravúrhoz

A papírforma a németek mellett szólt, a meccs igazából így is alakult. A 21. percig jól tartották magukat a lengyelek, aztán a Magdeburg 7-7 után meglépett, ls a félidőt már négygólos előnnyel zárta (14-10).

Szünet után a kilencgólos Magnusson mellé felnőtt Weber és Barthold is, így a hazaiak többször is vezettek hat góllal.

A hajrá meglepetésre a lengyeleké lett, akik 25-20-as hátrány után az utolsó kilenc percet 6-2-re megnyerték, de ez kevés volt a pontszerzéshez (27-26).

A plocki csapatban Fazekas Gergő kettő, Szita Zoltán egy gólt szerzett, Ilic Zoran viszont ezúttal nem volt eredményes.