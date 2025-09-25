kézilabdaparis saint-germainotp bank-pick szegedférfi kézilabda bajnokok ligája
Mínusz négyről fordított, nagy csatát nyert a Szeged a PSG ellen

Ujvári Sándor / MTI
2025. 09. 25. 20:53
A Szeged házigazdaként 31-29-re legyőzte a Paris Saint-Germaint a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában.

Mikler Roland bravúros védéseit eleinte nem tudták kihasználni csapattársai, mert a másik kapu előtt sok volt a rontás, ezeket pedig gyors gólokkal büntette a PSG (2-5).

A 12. percben már néggyel mentek a párizsiak (5-9), innen kezdte meg a felzárkózást a Szeged, és egy 3-0-s sorozat végén a 21. percben egyenlített (12-12).

Bár a vezetést nem sikerült visszavenni, Garciandia három másodperccel a szünet előtt 17-17-re mentette az állást.

Az első félidő negyedik percét követően a második felvonás elején vezetett másodszor a hazai együttes, innen fej-fej mellett haladva, felváltva vezettek a felek.

A Szeged az 59. percben vezetett először kettővel (30-28), majd hárommal (31-28) – mindkétszer Smarason talált be –, a Mikler helyére beállt Tobias Thulin szintén remekelt a kapuban, előbbinek tíz, utóbbinak öt védése volt.

Smárason és Garciandía hét-hét, Bánhidi Bence hat találattal vette ki részét a sikerből. A túloldalon Sebastian Karlsson hétszer, Wallem-Konrad Peleka hatszor, Kamil Syprzak ötször volt eredményes, Jannick Green egy, Mikkel Lövkvist kilenc védéssel zárt.

A két győzelemmel és egy vereséggel álló Szeged október 9-én a Barcelona otthonában lép pályára.

Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, B csoport, 3. forduló

OTP Bank-Pick Szeged – Paris Saint-Germain (francia) 31-29 (17-17)

