Egyszer sem tudott vezetni otthon az Esztergom, rangadót nyert a DVSC női kézicsapata

Felszabadult és gyors játékkal kezdett a Bajnokok Ligájában szereplő Debrecen, amely 9-4-es előnyre tett szert úgy is, hogy a hazai kapuban Bukovszky Anna remekelt. A mérkőzés elején a visszazárásokkal hadilábon álló Esztergom rendezte védekezését, így két találatra közelíteni tudott (10-12), ez a különbség a szünetig megmaradt.
A pihenő után 12 perc pergett le, amikor 22-22-nél egyenlített a hazai csapat, a vendégek azonban ez követően is lépéselőnyben maradtak: az utolsó negyedórára fordulva három találat volt a hajdúságiak előnye (23-26), a záró hat percen belül pedig négy (26-30). A végjátékban ugyan mínusz kettőig közelíteni tudtak a hazaiak, ám ennél többre nem volt esélyük:
a DVSC úgy gyűjtött idegenben fontos két pontot, hogy vendéglátója egyszer sem vezetett.
Bukovszky tíz védéssel zárt, a debreceni Océane Sercien-Ugolin 11 góljával lett a rangadó legeredményesebbje.
A Győri ETO saját közönsége előtt 35-19-re múlta felül a Kisvárdát, míg a Fradi 36-25-re győzte le a vendég Vácot.
Kézilabda, női NB I
MOL Esztergom – DVSC Schaeffler 29-32 (16-18)
Győri Audi ETO KC – Kisvárda Master Good SE 35-19 (20-9)
FTC-Rail Cargo Hungaria – Váci NKSE 36-25 (19-14)
Kozármisleny KA – Motherson Mosonmagyaróvári KC 21-40 (9-20)
Az állás:
1. FTC-Rail Cargo Hungaria 4 4 – – 133- 91 8 pont
2. Győri Audi ETO KC 3 3 – – 109- 66 6
3. DVSC Schaeffler 3 3 – – 96- 73 6
4. MOL Esztergom 4 2 – 2 131-125 4
5. Váci NKSE 3 2 – 1 77- 84 4
6. Alba Fehérvár KC 2 1 – 1 54- 51 2
7. Motherson Mosonmagyaróvár 3 1 – 2 82- 81 2
8. Vasas SC 2 1 – 1 48- 56 2
9. NEKA 2 1 – 1 45- 54 2
10. Szombathelyi KKA 2 1 – 1 48- 63 2
11. Dunaújvárosi Kohász KA 2 – – 2 59- 70 0
12. Moyra-Budaörs 2 – – 2 45- 58 0
13. Kozármisleny KA 3 – – 3 70- 95 0
14. Kisvárda Master Good SE 3 – – 3 70-100 0