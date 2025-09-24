Egyszer sem tudott vezetni otthon az Esztergom, rangadót nyert a DVSC női kézicsapata

Felszabadult és gyors játékkal kezdett a Bajnokok Ligájában szereplő Debrecen, amely 9-4-es előnyre tett szert úgy is, hogy a hazai kapuban Bukovszky Anna remekelt. A mérkőzés elején a visszazárásokkal hadilábon álló Esztergom rendezte védekezését, így két találatra közelíteni tudott (10-12), ez a különbség a szünetig megmaradt.

A pihenő után 12 perc pergett le, amikor 22-22-nél egyenlített a hazai csapat, a vendégek azonban ez követően is lépéselőnyben maradtak: az utolsó negyedórára fordulva három találat volt a hajdúságiak előnye (23-26), a záró hat percen belül pedig négy (26-30). A végjátékban ugyan mínusz kettőig közelíteni tudtak a hazaiak, ám ennél többre nem volt esélyük:

a DVSC úgy gyűjtött idegenben fontos két pontot, hogy vendéglátója egyszer sem vezetett.

Bukovszky tíz védéssel zárt, a debreceni Océane Sercien-Ugolin 11 góljával lett a rangadó legeredményesebbje.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A Győri ETO saját közönsége előtt 35-19-re múlta felül a Kisvárdát, míg a Fradi 36-25-re győzte le a vendég Vácot.