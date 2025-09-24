Változik a Győr–Fradi kézirangadó időpontja, ez az oka

Megváltozott az október 11-i Győr–Ferencváros női kézilabda-rangadó kezdési időpontja, számolt be róla az ETO Facebook-oldalán. Az eredetileg 18 órára kiírt meccs három órával korábban, 15 órakor kezdődik.

A változtatás az M4 Sport kérésére történt, hogy a meccs ne ütközzön a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni világbajnoki selejtezőjével, amely szintén 18 órakor lesz.

A Győr a Ferencváros elleni rangadóig találkozik még a bajnokságban a Kisvárdával és a Váccal, míg a Bajnokok Ligájában a Buducnosttal és a Bistritával, a Fradi az NB I-ben a Váccal és a Budaörssel, a BL-ben a Solával és a Ljubljanával meccsel.